Ropy je příliš mnoho. Kdo jsou vítězové a poražení?

Autor:
  9:00
Ceny ropy klesají a obchodníci s touto surovinou počítají přebytky na trhu. Poprvé od roku 2020 se očekává výrazná nadprodukce. Letos globální nabídka převýší poptávku o 2,4 milionu barelů denně, příští rok se podle prognóz zvednou přebytky až na rekordní čtyři miliony barelů denně.


ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Trvale nižší ceny budou vyvíjet tlak na vlády a podniky závislé na příjmech z ropy, zatímco jiní na nich mohou vydělat. Vítěze a poražené zmapovala ve velkém přehledu agentura Bloomberg.

Růst poptávky po ropě slábne kvůli politice amerického prezidenta Donalda Trumpa komplikující vyhlídky globální ekonomiky. Čína, druhý největší spotřebitel ropy, se potýká s propadem na trhu s nemovitostmi a slabými spotřebitelskými výdaji.

Ropy je nadbytek. Na tankerech je momentálně více než miliarda barelů

Na straně nabídky OPEC+ vedený Saúdskou Arábií postupně ruší dřívější škrty v těžbě. Země mimo tuto skupinu, zejména ty v Americe, také pumpují více ropy. Nabídka z Ruska, třetího největšího producenta na světě, je nadále neznámou.

Na jedné straně Rusko čelí novým americkým sankcím, které by mohly narušit export. Na druhé straně úsilí o sjednání příměří na Ukrajině vyvolává naději na zmírnění některých mezinárodních sankcí, což by mohlo usnadnit tok ruské ropy na trh.

Kdo těží z nadbytku ropy?

Vítěz č. 1 Země dovážející ropu

Prostředí nízkých cen ropy je příznivé pro kupující, zejména pro velké čisté dovozce, jako je Čína, která plní své strategické rezervy, a Indie, která čelila americkému tlaku, aby přestala nakupovat ruskou ropu.

Indie po ruské invazi na Ukrajinu navýšila dovoz ruské ropy, protože Moskva nabízela vysoké slevy kvůli ztrátě evropských odběratelů. Pokles světových cen by pro Indii mohl znamenat méně bolestivý přechod od sankcionované ruské ropy k dodavatelům na Blízkém východě.

Nejbohatší Ind skupuje levnou ruskou ropu. Ta mnohdy končí i v Evropě

Vítěz č.2 Donald Trump

Levnější ropa může znamenat nižší ceny pohonných hmot. Trump rád používá cenu benzínu jako ekonomický ukazatel a během loňské kampaně slíbil, že ji dostane pod dva dolary za galon.

Po zhruba deseti měsících jeho druhého mandátu národní průměr klesl o zhruba 12 centů, i když stále nespadl pod 3 dolary za galon.

Nižší ceny ropy však mají i nevýhodu. Pokud klesnou příliš, těžba v USA může přestat být ekonomická, což by podkopalo prezidentovu agendu a ohrozilo jeho politické spojence z řad ropným firem.

Vítěz č.3 Ropné rafinerie

Levnější ropa může zvýšit marže rafinérií, které ji zpracovávají na benzin, naftu a letecké palivo. V polovině listopadu dosáhly marže amerických rafinerií nejvyšších hodnot od roku 2022.

Protože globální rafinérská kapacita je omezená, ceny rafinovaných produktů pravděpodobně neklesnou tak prudce jako ceny ropy. Nízké ceny proto více prospívají zemím, které ropu dovážejí a rafinují, než těm, které se spoléhají na dovoz hotových produktů.

Kdo jsou poražení při globálním přebytku ropy?

Poražený č.1 Ropné státy

Pro vývozce fosilních paliv mohou nízké ceny znamenat výpadek příjmů a tlak na rozpočty. Saúdská Arábie usiluje o diverzifikaci své ekonomiky, investice do megaprojektů, jako je třeba futuristické město Neom, ji však činí na příjmech z ropy ještě závislejší.

Podle odhadů Bloomberg Economics potřebuje království cenu kolem 98 dolarů za barel, aby vyrovnalo státní rozpočet, a 115 dolarů při započtení domácích výdajů státní investiční společnosti PIF. To je výrazně nad letošním průměrem kolem 69 dolarů za barel Brentu.

Poražený č.2 Rusko

Západní sankce nutí ruské exportéry spoléhat na odběratele v Číně a Indii, kteří ovšem požadují slevy. Bez mírové dohody a s novými sankcemi může být Rusko přinuceno nabízet ještě větší slevy.

Na začátku listopadu byla ruská směs Urals o více než 20 dolarů za barel levnější než Brent. Historicky přitom činil rozdíl jen zhruba dva až čtyři dolary. Ropné a plynárenské daně tvoří asi čtvrtinu ruského federálního rozpočtu. Vláda očekává nejnižší příjmy z těchto daní od roku 2020.

Ruská ropa je bez kupců. Kvůli sankcím na moři trčí miliony barelů

Poražený č.3 Energetická transformace

Silniční doprava je největším zdrojem poptávky po ropě. Prodloužené období nízkých cen by mohlo snížit motivaci přecházet na elektromobily. V zemích s vysokými daněmi na paliva však úleva pravděpodobně bude jen mírná. Rozvoj obnovitelných zdrojů elektřiny bude přebytkem ropy ovlivněn méně, protože v mnoha regionech soutěží spíše s uhlím a plynem než s ropou.

