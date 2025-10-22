Mnozí obchodníci s ropou predikují další cenový propad, který by se mohl odehrát už v blízkých měsících. Cena jednoho barelu by mohla spadnout až k 50 americkým dolarům (asi 1 100 korun), píše agentura Bloomberg.
„Nejspíš jsme se dostali do zlomového bodu, o kterém jsme všichni tušili posledních dvanáct měsíců,“ prohlásil minulý týden během konference Energy Intelligence Forum v Londýně analytik Ben Luckock.
Podle Mezinárodní energetické agentury IEA světové zásoby ropy rostou tempem 1,9 milionu barelů za den. Tento přebytek by se v roce 2026 mohl vyšplhat dokonce na rekordní 4 miliony barelů denně. Mimo jiné i kvůli Číně, která jako největší světový dovozce ropy začíná omezovat ropné nákupy.
Kombinace růstu těžby a poklesu poptávky
Čína čím dál více sází na obnovitelné zdroje a od klasických fosilních paliv se odklání. Spotřeba ropy v této zemi začíná klesat i kvůli rozmachu elektromobility. V posledních měsících sice ropu ještě ve velkém i kvůli nízkým cenám nakupovala, nyní ji ale postupně dochází skladovací kapacity.
„Výrazný přebytek na trhu s ropou vytváří kombinace zvyšování těžby a slabšího růstu poptávky,“ tvrdí analytička Toril Bosoniová z Mezinárodní energetické agentury. Za přebytky podle ní stojí i rostoucí těžba Saúdské Arábie, která se snaží získat výraznější podíl na trhu.
Kromě obrovských přebytků do současné situace na trzích promlouvají také napjaté obchodní vztahy mezi Čínou a Spojenými státy, které jsou pro výkon globální ekonomiky ohrožením. Poté, co Čína oznámila výrazné omezení vývozu vzácných zemin, americký prezident Trump opět po několika týdnech začal vůči čínskému zboží výrazně zvyšovat celní bariéry.
Ropa za tři měsíce zlevnila o 11 procent
Cena jednoho barelu severomořské ropy Brent se za poslední tři měsíce se cena propadla již o více než 11 procent. Podobně je na to také americká lehká ropa WTI. Jeden barel této ropy se momentálně obchoduje asi za 57 dolarů.
Plovoucí sklad ropy
neboli floating storage je ropný tanker, který není určený k okamžité přepravě nákladu, ale k dočasnému skladování ropy nebo ropných produktů na moři.
Obvykle takové plavidlo kotví na volném moři nebo v zálivu, často v blízkosti významných obchodních tras.
Lodě mají obvykle vypnuté motory a jsou připojené k remorkérům nebo bójím.
Fungují jako dočasné sklady, ropa z nich může být později přečerpána do jiného tankeru nebo rafinerie.
Kvůli nízkým cenám se ale těžba v některých ekonomikách nemusí vyplácet. Jde třeba o Spojené státy, kde by poprvé od roku 2021 mohla ropná produkce v průběhu dalších měsíců klesnout.
Je ale otázkou, jak na současnou situaci budou reagovat členského státy ropného kartelu OPEC. Pokud by ceny klesly příliš, mohl by kartel těžbu omezit. Situaci na trzích může ovlivnit i nekončící Trumpův tlak na Indii, aby již nenakupovala ruskou ropu.
Analytici společnosti Gunvor se domnívají, že v příštím roce by cena mohla klesnout až k padesáti dolarům za barel. „Vstupujeme do jiné éry,“ doplňuje pro Bloomberg za společnost Gunvor expert Torbjörn Törnqvist.
Globální přebytky ropy by ve svých peněženkách mohli pozitivně pocítit spotřebitelé. Dá se předpokládat, že cena benzinu či nafty na čerpacích stanicích po celém světě bude v dalších týdnech klesat. Levnější paliva se však pozitivně propíšou do cen napříč celou ekonomikou, jelikož klesnou náklady na přepravu, uzavírá Bloomberg.