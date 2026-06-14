Americké energetické společnosti varují, že zásoby ropy a paliv se mohou vyčerpat již během několika týdnů, a to v období vrcholící letní cestovní sezony. Podle posledních údajů klesly strategické ropné rezervy USA na 349 milionů barelů, což je jedna z nejnižších hodnot od počátku 80. let minulého století, píše The Washington Post.
Odborníci se sice rozcházejí v odhadech, kdy může nastat kritický okamžik, většina se však shoduje, že tempo úbytku zásob je alarmující. Zároveň upozorňují, že americké strategické rezervy nelze vyčerpat úplně, neboť část ropy musí zůstat v potrubní infrastruktuře, aby nedošlo k narušení fungování celého systému.
Před možným růstem cen varuje také šéf Amerického ropného institutu Mike Sommers. „Bijeme na poplach kvůli rekordně nízkým zásobám. Měli bychom se obávat cen, které uvidíme během několika příštích týdnů. Situaci v Hormuzském průlivu musíme vyřešit,“ uvedl v televizi Fox Business.
Ceny mohou stoupnout až o 50 procent
Podle modelů energetických společností by případný kolaps zásob mohl během několika týdnů zvýšit cenu ropy o více než 50 procent. Cena benzinu by se tak mohla vyšplhat nad pět dolarů za galon. Podle zástupců odvětví by takový vývoj mohl přimět americkou vládu k mimořádným opatřením, například k omezení vývozu paliv do zahraničí.
Experti sledující pohyb tankerů v Perském zálivu zároveň upozorňují, že objem ropy proudící Hormuzským průlivem zůstává výrazně nižší než před vypuknutím války. Zatímco dříve tudy denně proplulo zhruba 130 tankerů, nynější provoz dosahuje jen zlomku běžných objemů.
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Podle představitelů ropného průmyslu je tak jen otázka času, kdy se nedostatek surovin výrazněji promítne do cen na amerických čerpacích stanicích. „Nemusíme Bílému domu nic vysvětlovat. Všichni dobře vědí, že problém existuje. Zásoby jsou na historických minimech,“ uvedl jeden z manažerů velké ropné společnosti.
Vysoké ceny a ekonomika
Růst cen paliv se již nyní výrazně promítá do americké ekonomiky. Podle údajů ministerstva práce dosáhla meziroční inflace v květnu 4,2 procenta, což je nejvyšší hodnota za poslední tři roky.
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Vyšší inflace se začíná promítat i do politické situace. Popularita prezidenta Trumpa podle průzkumů klesá a mezi republikány sílí obavy, že by strana mohla v příštích volbách do Kongresu přijít o většinu v jedné nebo obou jeho komorách.
„Nemám nejmenší pochybnost o tom, že Bílý dům si dobře uvědomuje obavy ropných společností i analytiků z dalšího vývoje cen ropy během letošního léta,“ uvedl energetický expert Bob McNally, bývalý poradce prezidenta George W. Bushe.
Zprávy z Bílého domu ale zatím naznačují, že možné dopady si Trumpova administrativa minimálně zatím příliš neuvědomuje. „Během celé krize jsme opakovaně slyšeli předpovědi, že cena ropy vzroste na 150 nebo dokonce 200 dolarů za barel. Nic z toho se nenaplnilo,“ uvedl pro Washington Post zdroj z Bílého domu.
Ropné firmy varovaly Trumpa už v březnu
Americké ropné firmy už v březnu Trumpa varovaly, že energetická krize vyvolaná konfliktem s Íránem se může ještě prohloubit. „Ropa může dál zdražovat. Záležet bude i na tom, jestli spekulanti budou cenu dál přifukovat,“ měl na březnovém jednání s americkým ministrem pro energetiku Chrisem Wrightem a ministrem vnitra Doughem Burgumem prohlásit generální ředitel Exxon Mobil Darren Woods.
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Administrativa prezidenta Trumpa ale obavy z prudkého zdražení odmítá. Část jejích představitelů naopak kritizuje ropné společnosti za pomalé navyšování domácí těžby. Firmy však namítají, že miliardové investice do nových vrtů nedávají ekonomický smysl ve chvíli, kdy vláda opakovaně ujišťuje, že problémy v Hormuzském průlivu mohou být vyřešeny během několika dní, uzavírá americký portál.