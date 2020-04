Ropy je moc a její cena padá. Poptávka v dubnu bude nejnižší od 90. let

Minulý týden se cenu ropy pokusily „zachránit“ Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v čele se Saúdskou Arábií spolu s dalšími zeměmi včetně Ruska. Tuto dohodu IEA sice označila za „solidní začátek“, upozornila však, že žádná dohoda nesníží nabídku natolik, aby to vykompenzovalo současný velký krátkodobý propad poptávky.

Kombinace nižšího převisu nabídky a zvýšení zásob však může pomoci, aby systém absorboval to nejhorší z nynější krize. Kromě dohody o snížení dodávek se také očekává, že některé země zvýší nákupy ropy pro své strategické rezervy, uvedla agentura Reuters.

IEA dále upozornila, že zatím stále čeká na podrobnosti o plánovaném snížení těžby a vývoji strategických zásob. Poznamenala také, že zvýšení nákupů ropy do svých strategických rezerv navrhly či zvažují Spojené státy, Indie, Čína a Jižní Korea.

„Pokud by se v příštích zhruba třech měsících uskutečnily převody do strategických zásob, které by mohly dosáhnout až 200 milionů barelů, mohlo by to znamenat, že z trhu zmizí asi dva miliony barelů denně,“ uvedla IEA.

Cena padá volným pádem

V návaznosti na prohlášení IEA cena ropy téměř okamžitě opět klesla. Například ve Spojených státech se tak začala pohybovat pod hranicí dvaceti dolarů za barel. Od začátku roku přitom tato strategická surovina ztratila zhruba třetinu své hodnoty.



V takovém případě už je přitom otázkou, zda by byl prodej ropy ještě vůbec výdělečný. Podle analytiků bychom se přitom letos mohli dočkat ještě většího propadu. „Pokud se budou zásobníky naplňovat stejným tempem jako teď, ceny budou následovat stejný osud, jako v roce 1998,“ uvedla koncem března analytička Rystadu Paola Rodriguez-Masiová. Tehdy se přitom cena propadla až na 10 dolarů za barel.

„Tlak USA na pokus o stabilizaci trhu bude dále pokračovat. Pokles poptávky je však příliš dramatický, aby snížení výroby dostalo ceny zpět do rovnovány,“ uvedl Martin Kristoff, hlavní analytik CFD World.