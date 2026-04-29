Šok na trhu s ropou. Je nejdražší od zahájení ruské invaze na Ukrajinu

Autor:
Aktualizujeme   20:02aktualizováno  20:12
Cena ropy Brent kvůli napětí na Blízkém východě stoupla nad 119 USD za barel. Ocitla se tak nejvýše od začátku války na Ukrajině v roce 2022. Americký prezident Donald Trump předtím se zástupci ropných firem hovořil o možnosti několikaměsíční blokády Íránu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Ceny ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, uvedla agentura AFP.

Kolem 19:15 SELČ cena severomořské ropy Brent rostla o 7,6 procenta na 119,69 USD za barel. Cena americké lehké ropy WTI si připisovala rovněž 7,6 procenta a prodávala se za 107,52 USD za barel.

Trump se zástupci amerických ropných společností mluvil o tom, jak zmírnit dopady případné několikaměsíční námořní blokády Íránu ze strany USA. Trump také vyzval Teherán, aby brzy přišel k rozumu a podepsal dohodu.

„Prezident se často schází s představiteli ropného sektoru, aby získal zpětnou vazbu o domácích a mezinárodních energetických trzích,“ doplnil podle AFP vysoce postavený zástupce Bílého domu, který si nepřál být jmenován.

Bouřlivý rozvod u Arabů. Emiráty se vzepřely Saúdům, ropný kartel chřadne

Setkání podle něj předsedal ministr financí Scott Bessent a účastnil se i viceprezident J. D. Vance.

Spojené státy oznámily námořní blokádu Íránu s cílem donutit Teherán k opětovnému otevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu. Írán uvedl, že bude i nadále narušovat lodní dopravu v průlivu, dokud bude vystaven hrozbám.

„Za současným růstem cen ropy stojí blokáda (Hormuzského) průlivu. Pokud je Trump připraven blokádu prodloužit, výpadky v dodávkách se budou dál zhoršovat a dál budou tlačit ceny ropy vzhůru,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Jang An z čínské společnosti Haitong Futures. V březnu se cena ropy Brent vyšplhala až do blízkosti 120 dolarů za barel.

Kam s tím? Írán řeší, kde uskladnit miliony neprodaných barelů ropy

Investoři nyní rovněž posují možné dopady překvapivého rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+.

Analytici předpokládají, že tento krok ve střednědobém výhledu povede ke zvýšení dodávek ropy na trh. Nejprve se však podle nich musí vyřešit konflikt na Blízkém východě a obnovit lodní doprava v Hormuzském průlivu.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

Premium
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

IKEA testuje sedmimílové boty. Pomáhají skladníkům ve vyřizování objednávek

V IKEA skladech využívají zaměstnanci robotické boty Moonwalkers. (28. dubna...

Nábytkářský gigant IKEA testuje ve svém provozu inovativní novinku, která zrychluje pohyb zaměstnanců. Ve skladech nyní jezdí na robotických botách jménem Moonwalkers. První výsledky ukazují vyšší...

Desítky tisíc tun textilu končí v poušti Atacama. Chile zoufale hledá řešení

Podle odhadů končí až 39 tisíc tun textilu ročně v chilské poušti Atacama. (27....

Oblečení, které má dostat druhou šanci, neskončí vždy tam, kde by mělo. Ačkoliv Chile patří mezi největší dovozce použitého oblečení na světě a dává tak práci místním, s jeho přebytky se zemi...

Čína možná dobude USA z jihu. Mexičtí prodejci na svá auta z Asie nedají dopustit

Propagační stánek čínské automobilky BYD v paddocku mistrovství světa Formule E...

Čínské automobilky začínají ohrožovat i americké výrobce, a proto ve Spojených státech sílí snahy zablokovat vstup čínských značek na tamní trh. Čínská auta se ale už dnes běžně objevují jen pár...

29. dubna 2026

Stát uklidňuje firmy kvůli novému hlášení. Sankce teď nejsou prioritou, slibuje

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) reaguje na obavy zaměstnavatelů z nového Jednotného měsíčního hlášení. V náběhové fázi podle resortu nehrozí...

29. dubna 2026  19:34

Adidas překonal všechna očekávání analytiků, firmě pomáhá i blížící se šampionát

Tenisky Adidas Samba (8. března 2026)

Společnost Adidas oznámila výsledky za první čtvrtletí letošního roku, které překonaly očekávání analytiků. Tržby v prvním čtvrtletí po očištění o vliv kurzových změn vzrostly o 14 procent na 6,6...

29. dubna 2026

Obří investice u Žatce. Firma chce do zóny nalít miliardy a přijmout tisíc lidí

Nexen navzdory krizi rozšiřuje výrobu u Žatce.

Ve strategické průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce na Lounsku uvažuje zájemce o investici ve výši deset miliard korun. Zaměstnat by mohl tisíc lidí. Radní Ústeckého kraje schválili realizaci ve...

29. dubna 2026  15:27

OPEC čeká těžká zkouška. Odchod Emirátů mohou následovat další

Logo OPEC na budově ústředí kartelu ve Vídni

Rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit OPEC zaskočilo dlouholeté partnery a může zásadně proměnit rovnováhu sil na globálním ropném trhu. Třetí největší producent Organizace zemí vyvážejících...

29. dubna 2026  14:42

Ekonomika Íránu je uprostřed smrtící spirály. Zvládne vláda zbídačené občany?

Premium
Pouliční prodavač prodává žvýkačky ve vagonu metra v Teheránu v Íránu. Země pod...

Válka si vybírá na íránské ekonomice vysokou daň. Více než milion lidí již přišlo o práci, ceny potravin raketově stouply a dlouhodobý výpadek internetu tvrdě zasáhl mnoho podniků. Otázkou je, kolik...

29. dubna 2026  12:28

Úředníci v éře AI. Česko sice dobíhá svět, ale lidé se bojí, zaznělo na konferenci

Na konferenci s názvem AI dovednosti pro veřejnou správu vystoupil také vládní...

Česko v adopci umělé inteligence prakticky srovnalo krok s USA. Rozdíl v pracovním využití AI činí pouhého půl procentního bodu za USA, shodli se experti na konferenci určené pro zástupce státní...

29. dubna 2026  11:58

Meta nedostatečně chrání děti, uvedla Evropská komise. Firmě hrozí pokuta

ilustrační snímek

Evropská komise předběžně shledala, že sítě Instagram a Facebook od americké technologické společnosti Meta Platforms porušují unijní nařízení o digitálních službách (DSA). Podle ní firmy nedokázaly...

29. dubna 2026  10:04

Finské Kone kupuje svého rivala, vznikne největší výrobce výtahů na světě

Eskalátor finské společnosti KONE, výrobce výtahů a eskalátorů, v Hannoveru v...

Finský výrobce výtahů Kone se dohodl na převzetí německého konkurenta, firmy TK Elevator. Transakce v hodnotě 29,4 miliardy eur (zhruba 716 miliard Kč) vytvoří největšího výrobce výtahů na světě....

29. dubna 2026  9:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Madrid přichází o duši. Turismus a drahé nájmy vytlačují malé podniky z centra

Slavnostní otevření nového sídla kavárny Café Central v Madridu. Kavárna se...

Turistický boom mění tvář španělského hlavního města. Z ulic mizí tradiční kavárny, obchody i místa spojená s kulturou, jako jsou třeba hudební kluby. Podle organizace COCEM zastupující menší a...

29. dubna 2026

Dálniční známky pro elektromobily? Je to problém. Česko může přijít o hodně peněz

Premium
ilustrační snímek

Plán na zavedení dálničních známek pro elektroauta se ministerstvu dopravy zásadně komplikuje. Opatření, které je součástí programového prohlášení vlády a mělo od začátku příštího roku srovnat...

29. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.