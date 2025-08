fred Alfred Hostička ČTK Autor:

18:55

Britská společnost BP hlásí, že u pobřeží Brazílie učinila svůj největší objev ložiska ropy a zemního plynu za posledních 25 let. Sdělila to dnes v tiskové zprávě. Firma se v poslední době rozhodla zrušit svoji plánovanou expanzi do obnovitelných zdrojů energie a znovu se zaměřit hlavně na těžbu ropy a zemního plynu.