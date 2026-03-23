Ropa prudce zlevnila. Po Trumpově odkladu útoků spadl Brent pod 100 dolarů

Autor: ,
  21:27
Ceny ropy v pondělí smazaly počáteční růst a prudce klesly. Reagovaly tak na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nařídil ministerstvu obrany na pět dnů odložit jakékoliv útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu. Cena severomořské ropy Brent se propadla o téměř 11 procent a uzavřela těsně pod hranicí 100 dolarů za barel.
Vrtná souprava určená k těžbě ropy v Baltském moři (26. února 2014) | foto: Profimedia.cz

Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...
Strategicky klíčová vodní cesta mezi Perským a Ománským zálivem, dlouhá 150 km...
Tanker Callisto kotví v přístavu Sultan Qaboos, protože v Hormuzském průlivu...
V pátek Brent uzavřel na nejvyšší úrovni od července 2022. Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) v pondělí klesla o více než deset procent na zhruba 88 dolarů za barel.

Trump dal v sobotu večer 48hodinové ultimátum Íránu na úplné zprovoznění Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny.

Trump odložil ultimátum, které dal o víkendu Íránu. Cena ropy začala klesat

Teherán v reakci varoval, že pokud Trump výhrůžku splní, Írán zaútočí na důležitou infrastrukturu po celém Blízkém východě. Podle agentury Reuters je to dramatická eskalace více než třítýdenního konfliktu. Ceny ropy v reakci na to dopoledne rostly.

„Touto 48hodinovou lhůtou se Trump podle všeho dostal do slepé uličky,“ uvedl zakladatel firmy Commodity Context Rory Johnston. „Je velmi nepravděpodobné, že by Teherán souhlasil s Trumpovými podmínkami v takto zkráceném časovém horizontu pod hrozbou útoku. A Írán je zjevně schopen a ochoten reagovat na jakoukoli eskalaci.“

Od naděje k velkému problému. Ceny ropy trápí svět, Trump situaci bagatelizuje

V pondělí Trump na sociální síti Truth Social napsal, že Spojené státy vedly v posledních dvou dnech velmi dobré rozhovory s Íránem o úplném ukončení války na Blízkém východě, a prodloužil původně dvoudenní ultimátum.

Odklad vojenských úderů prezident podmínil úspěchem aktuálních schůzek a diskusí, které podle něj budou pokračovat v tomto týdnu. Dosavadní vyjednávání označil mimo jiné za detailní, která jdou podle něj do hloubky. Teherán však jednání s USA popírá.

Šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol v pondělí uvedl, že dopad současných narušení dodávek na trhy je horší než dva ropné šoky v 70. letech minulého století a dopad války mezi Ruskem a Ukrajinou na dodávky plynu dohromady. Nejdůležitějším řešením tohoto problému je podle Birola otevření Hormuzského průlivu.

Zdražování ropy zvyšuje náklady na provoz výletních lodí, zákazníci si připlatí

Banka Goldman Sach zvýšila odhad ceny Brentu na letošní rok na 85 dolarů za barel, dosud počítala s cenou 77 USD za barel. Banka nyní očekává, že doprava přes Hormuzský průliv bude šest týdnů na pěti procentech běžné úrovně.

Podle odborníků je částí rostoucího problému pro investory, kromě únavy a mimořádné volatility, také nekonzistentní komunikace prezidenta Trumpa ohledně konfliktu. Krátce před tím, než vydal své dvoudenní ultimátum ohledně Hormuzského průlivu, prezident uvedl, že zvažuje omezování amerických vojenských aktivit, napsala agentura Bloomberg.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům...

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Hormuzský průliv se po úderech na Írán proměnil v nebezpečnou past pro desítky tisíc námořníků. Posádky tankerů a nákladních lodí zůstávají týdny na moři pod hrozbou útoků raket, dronů i rušených...

Firmy tvrdí, že jim vyšší věk zaměstnanců nevadí. Realita je ale jinde, říká expertka

Premium
Kateřina Legnerová

Jsou padesátníci digitálně negramotní? A mladí zaměstnanci zase líní a chtějí hlavně dostatek volného času a žádné přesčasy? Jak vypadá dnešní trh práce v Česku a soužití jednotlivých generací v něm...

Doprava v Panamském průplavu je na maximu, íránská krize překreslila trasy tankerů

Loď vezoucí náklad v Panamském průplavu

Kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu se nyní stala kritickou dopravní tepnou pro globální energetiku Panama. Její průplav je vytížen na technologické maximum a...

23. března 2026

Doufáme, že to brzy skončí. Američané jsou rozčarovaní cenami pohonných hmot

Stojan na čerpací stanici v Buffalo Grove ve státě Illinois (19. března 2026)

Ceny pohonných hmot v některých státech za dva týdny vzrostly o více než 30 procent. V jižních a jihozápadních státech, kde byl nárůst cen nejvýraznější, si řidiči stěžují, jak jim zvýšené náklady na...

23. března 2026

Kladenská Teplárna uzavřela s městem novou dohodu o zásobování teplem

Teplárna Kladno

Kladno a Teplárna Kladno uzavřely novou dohodu o zásobování teplem do dubna 2028. Cena tepla pro koncové odběratele se nezmění, informoval v pondělí mluvčí kladenské radnice Vít Heral. Teplárna dřív...

23. března 2026  14:53,  aktualizováno  17:27

PBS Aerospace získala kontrakt amerického letectva

Malý proudový motor PBS Aerospace

Společnost PBS Aerospace, člen skupiny PBS Group a přední výrobce přesně vyráběných proudových motorů oznámila zisk kontraktu amerického letectva v hodnotě tří milionů dolarů. Zakázka představuje...

23. března 2026

Firmy v Česku reagují na útok v Pardubicích. Posilují bezpečnostní opatření

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Řada firem po celé republice, které se specializují na výrobu dronů a zbraní, po pátečním možném teroristickém útoku na halu v Pardubicích posílily svá bezpečnostní opatření. Jiné považují svou...

23. března 2026  15:27

Trump odložil ultimátum, které dal o víkendu Íránu. Cena ropy začala klesat

Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)

Ceny ropy smazaly v pondělí odpoledne dřívější růst a začaly prudce klesat. Reagují tak na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nařídil ministerstvu obrany na dobu pěti dnů podmínečně...

23. března 2026,  aktualizováno  15:05

Vyúčtování energií by mělo být transparentní, shodli se významní hráči energetiky

ilustrační snímek

Jednodušší faktury a jasná pravidla při změně dodavatele, to jsou některé z témat, které momentálně řeší dodavatelé a zprostředkovatelé energií se zástupci státu a regulátora. Na pátečním semináři v...

23. března 2026  14:47

Zakladatel Czechoslovak Group Jaroslav Strnad připravuje investiční fond

Jaroslav Strnad na snímku z 5. září 2017

Český podnikatel Jaroslav Strnad, zakladatel a bývalý vlastník skupiny Czechoslovak Group (CSG), připravuje vznik investičního fondu kvalifikovaných investorů CE Industries & Aerospace Sicav. Ten má...

23. března 2026  14:20

Zemřel majitel OnlyFans Leonid Radvinskyj. Ve 43 letech podlehl rakovině

Leonid Radvinsky, majitel OnlyFans

Ve věku 43 let zemřel Leonid Radvinskyj, majitel platformy OnlyFans. Ta se proslavila jako místo pro předplácení a sdílení erotického obsahu pro dospělé, své příspěvky tam ale mohou zveřejňovat i...

23. března 2026  14:13

Růst cen plynu pokračuje. Doplňujte zásobníky postupně, vyzývá státy Brusel

Zkratka LNG odráží anglické liquefied natural gas, tedy zkapalněný zemní plyn,...

Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh se dál zvyšuje. Válka na Blízkém východě zvyšuje riziko útoků na energetickou infrastrukturu a v nedohlednu je i zprovoznění Hormuzského průlivu....

23. března 2026  14:07

Ekonomika musí zase růst, nařídil Putin kvůli poklesu ruského HDP

Ruský prezident Vladimir Putin na ekonomické poradě v Kremlu 23. března 2026

Ruská ekonomika ztrácí na výkonu. Hrubý domácí produkt země byl letos v lednu o 2,1 procentního bodu nižší než před rokem, uvedl prezident Vladimir Putin na poradě o ekonomických problémech. Podle...

23. března 2026  12:36

