Společnost, která se proslavila zejména robotickými vysavači Roomba, se potýká s dlouhodobým tlakem levnější konkurence, především z Číny, a s rostoucími náklady. Už v březnu varovala investory, že její další fungování je ohroženo, píše agentura Reuters.
iRobot loni utržil zhruba 682 milionů dolarů (14,1 miliardy korun), ziskovost však podle soudních dokumentů výrazně narušila cenová válka s konkurenty, jako je například Ecovacs Robotics. Přestože si firma stále drží silnou pozici na klíčových trzích – v USA má zhruba 42 procent trhu a v Japonsku dokonce 65 procent – byla nucena snižovat ceny a výrazně investovat do technologických inovací.
Další ránu představují nová americká cla. Zvlášť citelný je 46% tarif na dovoz z Vietnamu, kde iRobot vyrábí vysavače pro americký trh. Za letošek už zvýšila tato cla náklady firmy o 23 milionů dolarů (476 milionů korun) a zkomplikovala plánování do budoucna.
Dluhy a krach obchodu s Amazonem
iRobot má přibližně 190 milionů dolarů (3,9 miliardy korun) dluhu, který vznikl především v roce 2023. Tehdy si firma vzala úvěr na překlenutí období, kdy se čekalo na schválení převzetí společností Amazon. Obchod v hodnotě 1,4 miliardy dolarů však nakonec ztroskotal kvůli obavám evropských regulátorů z narušení hospodářské soutěže, upozorňuje agentura Bloomberg.
Po krachu dohody iRobot přestal splácet závazky vůči Picea. Čínský výrobce následně odkoupil dluh od investičních fondů spravovaných skupinou Carlyle a stal se klíčovým věřitelem firmy.
Podle reorganizačního plánu získá Picea stoprocentní podíl v iRobotu, odpustí mu zbývající dluh ve výši 190 milionů dolarů z úvěru z roku 2023 a zároveň smaže dalších 74 milionů dolarů, které iRobot dluží v rámci výrobní smlouvy. Ostatní věřitelé a dodavatelé mají být uspokojeni v plné výši.
Zákazníci změnu nepocítí, tvrdí firma
Vedení iRobotu ujišťuje, že bankrotový proces nenaruší fungování mobilní aplikace, zákaznických programů, podpory produktů ani vztahy s globálními partnery a dodavateli. Firma má podle soudních dokumentů 274 zaměstnanců a sídlí v Bedfordu ve státě Massachusetts.
Hodnota společnosti přitom v posledních letech dramaticky klesla. Zatímco v roce 2021, v době pandemického boomu, byla oceněna na 3,56 miliardy dolarů, dnes má dle dostupných dat hodnotu zhruba 140 milionů dolarů (2,9 miliardy korun).
Od vojenských zakázek k domácnostem
iRobot byl založen v roce 1990 trojicí robotiků z Massachusettského technologického institutu (MIT). Zpočátku se věnoval projektům pro obranu a kosmický výzkum. Zlom přišel v roce 2002 s uvedením vysavače Roomba, který se rychle stal synonymem pro autonomní úklid.
Společnost od té doby prodala více než 40 milionů domácích robotů. Po odeznění pandemie covidu-19 se však růst zastavil a firma se dostala do ztráty.
Reorganizační plán má iRobotu umožnit pokračovat v činnosti jako fungující firmě. O osudu značky Roomba, která změnila podobu domácího úklidu po celém světě, tak nyní rozhodne čínský vlastník.