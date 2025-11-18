Švýcarská obchodní dohoda s USA podle americké CNBC rozděluje veřejné mínění. Vládní a obchodní lídři vítají „restart“ země, kritici naopak varují před zradou Bílého domu.
Země ještě před uzavřením dohody podle médií zahájila rozsáhlou ofenzivu. Do USA vyslala začátkem listopadu skupinu špičkových manažerů, včetně šéfů gigantů luxusního zboží Rolex a Richemont.
Podle německého Bildu šestice podnikatelů navštívila Oválnou pracovnu a Trumpovi darovala speciální hodinky Rolex či zlatý slitek s vyraženými čísly 45 a 47 (čísla Trumpova prezidentství). Zmiňuje také, že například šéf Rolexu Jean-Frederic Dufour se s Trumpem sešel už na letošním tenisovém US Open v New Yorku.
Dohoda má ve Švýcarsku také politické ohlasy. Zelení ji označili jako dohodu o kapitulaci. Jejich předsedkyně Lisa Mazzoneová měla podle CNBC prohlásit, že švýcarská ekonomická elita a federální rada se klaní Donaldu Trumpovi.
Neupsali jsme duši ďáblu
Švýcarský ministr hospodářství Guy Parmelin kritiku odmítl a obhajoval využití obchodních lídrů ve vztahu s Bílým domem. „Neupsali jsme svou duši ďáblu,“ uvedl v rozhovoru novinám Tagesanzeiger. Dodal, že s dohodou je spokojen, přičemž by se určitě dala ještě doladit a vylepšit.
Parmelin označil dohodu za úspěch pro domácí ekonomiku. Dodal, že snížení cel přinese úlevu pro přibližně 40 procent celkového vývozu ze Švýcarska. Země v rámci dohody slíbila, že její soukromé podniky do konce roku 2028 investují ve Spojených státech 200 miliard dolarů (4,2 bilionu Kč).
Švýcarsko si oddychlo. Země si vyjednala stejná cla, jako má Evropská unie
Podle Bílého domu se investice zaměří na odvětví jako farmaceutický průmysl, zdravotnické přístroje, letecký průmysl a výrobu zlata. Navíc Švýcarsko sníží dovozní cla na americké průmyslové výrobky, ryby a mořské plody a zemědělské produkty, které nepovažuje za citlivé.
Nejvýznamnější partner
Švýcarská ekonomika je silně orientovaná na export a vysoká cla by jí mohla způsobit vážné ekonomické problémy. Průmyslové asociace varovaly, že původní americká cla vážně ohrožují desítky tisíc pracovních míst.
Alpská země měla se Spojenými státy loni obchodní přebytek 38,5 miliardy franků (více než jeden bilion Kč). Spojené státy jsou nejvýznamnějším vývozním trhem pro švýcarské farmaceutické výrobky, hodinky, stroje anebo čokoládu.
Příliš mnoho mléka, příliš moc krav. Švýcarsko řeší, jak se poprat se cly
Podle listu Tagesanzeiger jsou s aktuální výší cel vesměs spokojeni i švýcarští výrobci. Stefan Brupbacher, generální ředitel sdružení Swissmem zastupující strojírenský a technický průmysl, řekl, že od srpna, kdy platilo 39procentní clo, sdružení zaznamenalo patnáctiprocentní pokles vývozu do USA. „Tato 15procentní celní sazba nás alespoň staví na úroveň našich hlavních konkurentů,“ uzavřel podle CNBC.