Roboti už běhají, zvládnou i kung-fu. O budoucnosti ale rozhodnou jejich ruce

Podle Alexe Zhoua, zakladatele čínského startupu LinkerBot, bylo loni po celém světě instalováno přibližně 20 tisíc humanoidních robotů. Skutečně pracujících strojů však byly jen nižší tisíce. Zbytek sloužil převážně k zábavě a předvádění technologických možností.
„Robotické ruce jsou spojnicí mezi strojem a fyzickým světem,“ vysvětlil agentuře Bloomberg Zhou. Právě vývoj dokonalejších robotických rukou považuje za klíč k tomu, aby humanoidi dokázali vykonávat širší spektrum úkolů.
|
Humanoidní roboti dospívají. S jednou věcí mají však stále potíže
Jeho firma patří v této oblasti k předním světovým výrobcům. Podle americké výzkumné společnosti Smart Analytics Global připadá na LinkerBot více než 80 procent celosvětově nasazených pokročilých robotických rukou. Mezi zákazníky firmy podle Zhoua patří Samsung Electronics, Meta Platforms a Siemens. Díky rostoucímu zájmu plánuje společnost zdvojnásobit výrobní kapacitu na deset tisíc rukou měsíčně.
„Bez obratných rukou budou roboti schopni vykonávat jen omezenou skupinu úkolů, například tlačit vozík nebo manipulovat s velkými předměty,“ upozorňuje Ani Kelkarová z poradenské společnosti McKinsey.
Čínský průmysl získává náskok
Robotika se stala jedním ze strategických technologických odvětví, ve kterých Čína získává náskok před Spojenými státy. Zatímco americké firmy mají výhodu v nejpokročilejších modelech umělé inteligence a špičkových technických odbornících, čínští výrobci těží z rozsáhlé průmyslové základny a schopnosti rychle zavádět nové technologie do výroby.
V první polovině letošního roku připadalo na čínské společnosti podle Bloombergu 97 procent celosvětových dodávek humanoidních robotů.
|
Čínský robot zaběhl stovku rychleji než Bolt. Teď má mnohem těžší cíl
Investiční banka Morgan Stanley odhaduje, že trh s těmito stroji by mohl do roku 2050 přesáhnout pět bilionů dolarů. K růstu má přispět stárnutí populace, úbytek pracovní síly i stále širší využívání umělé inteligence. Roboti by mohli postupně přebírat část činností, které dnes vykonávají lidé, zejména v továrnách, skladech a dalších provozech.
„Čína je napřed, protože má už více než deset let národní strategii, která počítá s robotikou a umělou inteligencí jako s budoucností,“ říká Jeff Burnstein, prezident amerického profesního sdružení Association for Advancing Automation. „Spojené státy nikdy žádnou národní strategii neměly.“
Náskok Pekingu ovšem neznamená, že by Američané zůstávali pozadu ve všech oblastech. Zatímco Čína vyniká ve výrobě samotných strojů, americké společnosti se snaží prosadit především ve vývoji jejich „mozku“ – systémů umělé inteligence, které robotům umožňují orientovat se v prostředí, rozhodovat se a provádět složité úkoly.
|
Roboti na konferenci tančili i točili pivo. K samostatnosti však mají daleko
Americké startupy mají navíc lepší přístup k nejmodernějším čipům. Společnost Nvidia rozšiřuje své aktivity v oblasti takzvané fyzické AI, která propojuje umělou inteligenci s reálným světem. Elon Musk zase rychle rozvíjí humanoidní roboty Optimus, od nichž očekává, že jejich produktivita během několika let překoná produktivitu lidí.
Výhodou Spojených států jsou také kapitálové trhy, které umožňují technologickým společnostem získávat obrovské částky na financování vývoje. Čínský investiční trh je v tomto ohledu méně rozvinutý a má podstatně menší objem dostupného kapitálu.
Roboti míří do továren
Čínské firmy se snaží americký náskok ve vývoji umělé inteligence dohnat prostřednictvím osvědčeného receptu: propojením výzkumu s průmyslem a získáváním dat přímo z provozu.
Země každoročně produkuje přibližně pět milionů absolventů přírodovědných, technických a matematických oborů. Další desítky milionů lidí pracují v rozsáhlém výrobním sektoru, který jim poskytuje zkušenosti s průmyslovými technologiemi.
Peking podle Bloombergu investuje značné prostředky do zařízení určených ke sběru dat pro trénování robotických systémů. Zároveň podporuje nasazování humanoidů na montážních linkách, v automobilkách a skladech. Princip je jednoduchý: roboti pracují v reálném prostředí, získávají zkušenosti a jejich systémy se následně zdokonalují na základě nových dat.
|
OBRAZEM: Humanoid na robotí olympiádě porazil Usaina Bolta, z dalšího létaly jiskry
Na tuto strategii sází například šanghajský startup PsiBot, který vyvíjí takzvané modely světa. Ty mají robotům umožnit lépe chápat fyzické prostředí a plánovat vlastní pohyby s ohledem na běžné situace. Firma existuje teprve necelé dva roky, ale její ocenění se podle informací z investičního trhu blíží 1,5 miliardy dolarů. Mezi investory patří automobilka Chery a společnost Lens Technology, dodavatel Applu.
PsiBot chce dosáhnout toho, co jeho zakladatel Viktor Wang označuje za „moment GPT-2“ pro umělou inteligenci schopnou jednat ve fyzickém světě. Podle něj by podobný průlom mohl přijít zhruba za dva roky.
Další čínský startup GigaAI se snaží nabídnout kompletní řešení: od samotných humanoidů přes systémy umělé inteligence až po modely, které jim pomáhají chápat okolní svět. Mezi jeho zákazníky patří státní automobilka China FAW Group, internetový obchod JD.com a poštovní operátor EMS. Firma se zároveň připravuje na vstup na hongkongskou burzu.
Závislost na čínských součástkách
Výhodou Číny není pouze státní podpora nebo množství technických pracovníků. Klíčové je také dodavatelské zázemí, které se rozvinulo během předchozího boomu elektromobilů.
Když Peking v roce 2015 představil strategii Made in China, musely čínské robotické firmy řadu důležitých součástek dovážet. Pozdější rozmach elektromobilů společností BYD a XPeng však pomohl vytvořit průmyslovou základnu, která dnes zásobuje i výrobce humanoidů.
Závislost na čínských dodavatelích se týká také amerických firem. Podle analýzy Morgan Stanley by se náklady na součástky humanoidního robota Tesla Optimus téměř ztrojnásobily, pokud by z jeho dodavatelského řetězce zmizely čínské komponenty.
Čína navíc kontroluje významnou část produkce materiálů a součástek potřebných pro výrobu robotů. Podle McKinsey zajišťuje až 90 procent permanentních magnetů používaných v rotačních pohonech, přibližně 40 procent přesných ložisek a senzorů a 30 procent výkonové elektroniky pro komponenty fungující jako klouby humanoidů.
|
Už i pracovníky ostrahy nahrazují roboti. V Atlantě hlídkují robopsi
Americké úřady se snaží omezovat závislost na čínských technologiích, některé kroky však mohou vývoj domácích výrobců také komplikovat. Omezení čínských robotů a určitých materiálů podle odborníků ztěžují startupům přístup k součástkám, pro které zatím nemají odpovídající alternativu.
„Aby Spojené státy tento rozdíl dohnaly, potřebují domácí zdroje magnetů, vhodnou ocel, správné stroje a pracovníky, kteří s nimi umějí zacházet,“ říká Dave Evans ze společnosti Misumi Group.
Cena robotů může výrazně klesnout
Další rozvoj trhu by mohl podpořit především pokles výrobních nákladů. Podle nedávné zprávy Bank of America Institute by cena součástek průměrného humanoidního robota vyrobeného v Číně mohla do konce desetiletí klesnout přibližně o polovinu, pod hranici 17 tisíc dolarů (372 tisíc korun).
Analytičky Lynelle Huskeyová a Vanessa Cooková odhadují, že díky tomu by se roční dodávky humanoidů mohly zvýšit z loňských 20 tisíc na deset milionů kusů v roce 2035. Do roku 2060 by podle jejich prognózy mohly být v provozu až tři miliardy těchto strojů.
Rozhodující přitom nebude jen schopnost vyrobit levného robota. Firmy musí především přijít na to, jak jej naučit bezpečně a spolehlivě pracovat v prostředí, které se neustále mění.
|
Roboti už nakukují i do domácností. Učí se uklízet i vázat kytice
LinkerBot proto sbírá videa lidí vykonávajících mimořádně přesné činnosti. Záznamy zachycují například kuchaře krájejícího okurku na tenké proužky, klavíristu pohybujícího prsty po klávesách nebo zubaře manipulujícího s nástroji při čištění zubů.
Ve firemním sídle nedaleko prestižní pekingské univerzity Čching-chua už humanoidní roboti předvedli školákům hudební vystoupení, při němž hráli na klavír, bubny a další nástroje Beethovenovu Ódu na radost.
Zakladatel firmy Zhou to považuje pouze za ukázku možností, které se teprve otevřou. „Mnoho startupů sbírá data, aby učily roboty. My sbíráme skutečné dovednosti,“ říká.