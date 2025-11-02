Města nasazují do práce roboty. Pomáhají se sbíráním odpadků i hašením požárů

„Města mají relativně omezené rozpočty,“ uvedl pro americký portál The Wall Street Journal Peter Stone, profesor informatiky na texaské univerzitě v Austinu. „A zatím roboti věci nezlevňují,“ doplnil. Ačkoliv se využívají spíše v soukromém sektoru, města a okresy ukázaly některé příklady, kdy nasazení robotů dává smysl.
Například v Kansas City ve státě Missouri vypomáhá robot, který je velký zhruba jako malé auto, místním hasičům. Podle velitele Benjamina Schloegela ho již nasadili několikrát, především u velkých požárů. Ovládá se pomocí dálkového ovládání, je vybavený kamerami i termokamerami a je schopný vypustit téměř 10 tisíc litrů vody za minutu.
Přítomen byl mimo jiné při požáru v recyklačním zařízení, kde požár vyžadoval třicet hasičů. Jakmile velitel viděl schopnosti robota, uvolnil více než polovinu hasičů pro jiné naléhavé případy. „Při tom požáru v recyklačním zařízení se kouř šířil nad okolními čtvrtěmi o 12 hodin kratší dobu, protože jsme se dokázali dostat k ohnisku požáru a uhasit ho mnohem rychleji,“ zmínil Schloegel.
Kontrola chodníků a zastávek
Roboti se využívají také při různých projektech. Ve městě Irvine v jižní Kalifornii nasadilo město do práce pět robotů, kteří provádějí komplexní hodnocení veřejné infrastruktury. Nasazeni byli kvůli projektu, jehož cílem bylo ověřit soulad infrastruktury se zákonem o Američanech se zdravotním postižením.
Roboti mají za úkol měřit více než 9 000 obrubníků, 1 530 kilometrů chodníků, 113 kilometrů zpevněných cest a 400 zastávek veřejné dopravy. Podle stavebního inženýra Vu Trana by kontrola, pokud by ji prováděli zaměstnanci města, trvala nejméně čtyři roky. S roboty má být hotovo za méně za půl roku. „Bude to také mnohem přesnější,“ zmínil Tran.
Roboti fungují během pracovních hodin a mohou fungovat až 12 hodin v kuse, než je potřeba je dobít. Podle Trana je největší výzvou zvědavost lidí. Roboti jsou totiž naprogramováni tak, aby se zastavili, když se přiblíží chodci. Podle Trana se lidé často u robotů zastavují a pořizují si s nimi fotografie, což způsobuje menší zpoždění.
Robot jako recepční
V kontaktu s lidmi bude robot v novém coworkingovém centru v knihovně Arapahoe Libraries v Englewoodu v Coloradu, které se otevře na začátku roku 2026. Robot má pomáhat návštěvníkům s orientací v prostoru.
„Bude sloužit jako záložní recepční v případě, že lidský personál nebude k dispozici,“ zmínil Anthony White, který má v Arapahoe Libraries na starosti inovace a technologie. Návštěvníci klepnutím na obrazovku robota vyberou prostor, který chtějí navštívit, robot je následně budovou provede.
Knihovna také testuje testuje druhého robota pro doručování kávy. „Chceme našim návštěvníkům představit technologie, které ve světě existují – v prostředí, kde mají praktické využití,“ uvedl Anthony White.
Sekání trávy a úklid odpadků
Roboty města nasazují i pro běžnější činnosti. Například Sanford v Severní Karolíně nasadilo deset autonomních robotických sekaček, které využívá v prostorech u radnice. Sekají trávu nepřetržitě v naprogramovaných vzorcích a v případě potřeby se sami vrátí k nabíjecím dokům.
Na pláži u ostrovního parku Belle Isle ve městě Detroit v Michiganu zase robot pomáhá úklidem. „Robot, který dokáže vyčistit až 3 000 metrů čtverečních písku za hodinu, odhrnuje vrchní vrstvu a třese s ní jako zlatokop při rýžování zlata,“ uvedl Tim Slusser, vedoucí oddělení inovací mobility ve městě Detroit. Místo zlata ale sbírá nedopalky cigaret, obaly od jídla a rozbité sklo.
Město má také dron na vodní bázi, který denně filtruje až 90 kilogramů nečistot z vodních ploch. Organizace Belle Isle Conservancy, která pomáhá městu s provozem obou robotů, analyzuje nasbíraný odpad, aby zjistila, jaké vzory se opakují, a mohla tak vyvinout strategie, jak lépe udržovat vodu čistou.