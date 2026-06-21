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Doručovací roboti narážejí na odpor obyvatel, některá města je omezují

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  17:00
Doručovací roboti se rychle rozšiřují v ulicích měst po celém světě. Zatímco jejich provozovatelé vyzdvihují nižší emise a efektivnější rozvoz, část veřejnosti i některé radnice varují před bezpečnostními riziky i omezením prostoru pro chodce. Některá města už proto přistoupila k regulaci nebo zákazům.

Roboty je možné zahlédnout kromě Spojených států například ve Velké Británii, Japonsku, Jižní Korei a Německu. Setkat se s nimi je možné i v Praze. Podle společností, které je provozují, dokážou spolehlivě rozpoznat překážky a vyhnout se jim, bezpečně přejít silnici a také se orientovat v městském provozu. Některé místní samosprávy v USA a Kanadě nadšené nejsou.

Od inovace k regulaci

San Francisco pohyb robotů v rušných částí města omezilo, Toronto od roku 2021 zakázalo robotům využívat chodníky. Chicago stroje zakázalo ve dvou částech města.

Doručovací robot švýcarské pošty
Lidé procházejí kolem doručovacího robota v Sale v Británii (21. března 2023)
Lidé procházejí kolem doručovacího robota v Sale v Británii (21. března 2023)
Osoba sedí na autobusové zastávce poblíž doručovacího robota v Sale v Británii (21. března 2023)
24 fotografií

Místní obyvatel John Roberts nicméně sepsal petici a požaduje, aby jejich provoz byl pozastaven v celém městě, dokud město neověří jejich bezpečnost a nestanoví pravidla provozu.

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Pro portál BBC uvedl, že zpočátku byl z nové technologie nadšený. Jeho názor se ale změnil ve chvíli, kdy se s jedním z nich potkal během procházky s rodinou.

„Přišlo nám to trochu zvláštní – byli jsme na jediném prostoru určeném pro pěší a museli jsme uhnout z cesty. Začal jsem přemýšlet, jaké by bylo jít s rodinou na procházku, kdyby kolem jezdily desítky robotů se světly a kamerami,“ uvedl.

Petice už má více než 4 000 podpisů. Podle něj se lidé často ocitají v situacích, kdy musí kvůli robotům vstoupit do vozovky. „Objevily se zprávy o kolizích a zraněních. Před pár dny jsem viděl případ, kdy někoho zasáhla výstražná vlaječka robota, což je trochu ironické,“ zmínil.

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„Máme zprávy o robotech, kteří způsobují problémy v dopravě a blokují vozidla záchranné služby, protože se na přechodech chovají nevyzpytatelně,“ doplnil.

Obavy mají i v Kalifornii

Podobné obavy se objevily v kalifornském městě Glendale. Místní zastupitelé zvažují dočasný zákaz jejich provozu. Zpočátku prý ani nevěděli, které společnosti patří.

Starosta Ardashes Kassakhian byl sám svědkem situace, kdy se na úzkém chodníku dostal doručovací robot do patové situace se starším člověkem. Viděl prý také porouchané roboty, kteří bránili průchodu.

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„Potřebujeme regulační rámec, musíme stanovit jasná pravidla provozu, požadavky na pojištění, pravidla zajišťující bezproblémový pohyb chodců, případně poplatky za povolení k provozu, omezení v místech s vysokým pohybem chodců a také odpovědnost provozovatelů,“ zmínil Kassakhian.

Ne všechny obavy se však točí kolem bezpečnosti chodců. Britský odborový svaz IWGB, jehož členy jsou i řidiči rozvážkových služeb, se obává důsledků na pracovní místa.

„Pokud by se z toho stala trvalá a celostátní realita, určitě bychom museli přemýšlet o tom, na koho vyvíjet tlak – zda na vládu, dopravní úřad Transport for London nebo místní úřady – abychom zajistili zákaz těchto zařízení, protože dopad na lidi by byl obrovský,“ uvedl prezident organizace Alex Marshall.

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