V bytovém komplexu 445 Cleveland na jihozápadě Atlanty vyrážejí po setmění na pravidelné obchůzky dva robopsi. Kontrolují parkoviště i společné prostory areálu, který zahrnuje přibližně dvě stovky bytů. Jejich provoz zajišťuje místní startup Undaunted, podle něhož se tento způsob ostrahy v praxi osvědčuje, píše Reuters.
Robotičtí psi se po areálu nepohybují bez lidského dohledu. Jejich pohyb řídí operátoři na dálku, kteří zároveň sledují záběry z kamer a přes reproduktory mohou komunikovat s lidmi na místě. Součástí systému je také umělá inteligence, která pomáhá upozornit na podezřelé dění a umožňuje ostraze reagovat dříve, než dojde k vážnějšímu incidentu.
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Náhrada za víkendové a noční hlídky
Správce bytového komplexu 445 Cleveland Carlos Cabello uvedl, že roboti nahradili dva až tři pracovníky, kteří dříve zajišťovali noční a víkendové hlídky. Lidská ostraha měla podle něj problém zasahovat proti skupinám scházejícím se na parkovišti.
„Byli to lidé jako my. Měli strach přiblížit se ke skupinám, které se shromažďovaly tam, kde neměly být,“ řekl agentuře Reuters. Robot k partičkám přijde bez obav a prostřednictvím operátora je vyzve k odchodu. Pokud neuposlechnou, může obsluha kontaktovat policii nebo předat pořízené záznamy vedení bytového komplexu.
Místní si na neobvyklé hlídače postupně zvykli. Morris Ellison, který v areálu žije čtyři roky, přiznal, že mu roboti zpočátku připomínali postavy z videohry. Dnes je vnímá jako přátelské pomocníky, kteří dohlížejí na okolí a odrazují nezvané návštěvníky.
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Počet krádeží a vykradených aut klesl
Zakladatel společnosti Undaunted Bryan Dinner tvrdí, že po jejich nasazení v komplexu zcela ustala vloupání do bytů. Počet krádeží vozidel měl klesnout o 75 procent a případů vykradených aut o 65 procent.
Zástupci startupu Undaunted také uvedli, že se firma za poslední čtyři měsíce rozrostla na trojnásobek a brzy má překročit hranici 120 prodaných robotů. Robotická ostraha přitom podle nich vyjde přibližně na polovinu nákladů ve srovnání s klasickými lidskými hlídkami, uzavírá agentura Reuters.