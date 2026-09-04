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Roboti si na pizze vylámali zuby. Lidé jsou zatím rychlejší i levnější

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  20:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Příprava pizzy vypadá na první pohled jako činnost, kterou by stroje mohly zvládat bez větších obtíží. Postup je stále podobný a předem se ví, jaké suroviny a v jakém množství použít. Praxe řady firem po celém světě ale ukázala, že automatizace v gastronomii je mnohem složitější, než se původně čekalo.

Příkladem je Moto Pizza v americkém Seattlu. Její zakladatel Lee Kindell koupil od společnosti Picnic dva roboty na přípravu pizzy za 160 tisíc dolarů, tedy asi 3,4 milionu korun. Stroje zvládaly práci s těstem, omáčkou, sýrem i salámem. Poměrně brzy ale zjistil, že tudy cesta nepovede, píše BBC.

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Letos v květnu totiž firma Picnic náhle ukončila činnost a spolu s podnikem skončila také technická podpora jejích zařízení. „Nevím, jestli bych po těchto zkušenostech chtěl do podobné spolupráce znovu jít,“ řekl Lee Kindell pro BBC. Bez technické podpory mu totiž zůstaly dva drahé stroje, které už prakticky nemohl používat.

Pizza je jednodušší pro člověka než pro stroj

Potíže ale nejsou jen na straně krachujících dodavatelů. Samotná příprava pokrmu je pro roboty mnohem složitější, než se může zdát. Těsto se pokaždé chová trochu jinak, suroviny nemusí skončit přesně tam, kde mají, a stroje si s podobnými odchylkami neporadí tak rychle jako člověk.

Také podle analytičky Bank of America Sary Senatoreové se zatím nenaplnila očekávání, která s robotickou přípravou jídla část trhu spojovala. „Lidé jsou ve výrobě pizzy velmi efektivní,“ uvedla pro BBC. Právě to je pro výrobce robotů nepříjemná konkurence. Člověk je levnější na pořízení, rychle reaguje na chybu a nepotřebuje proti strojům specializovaný servis.

Picnic navíc není jedinou firmou, která s robotickou přípravou pizzy neuspěla. Skončily také společnosti Zume, Pazzi nebo Basil Street. (Původní společnost Pazzi sice skončila, značka však byla později obnovena pod novou společností a v roce 2026 otevřela novou pizzerii v Madridu). Jejich projekty narážely především na vysoké náklady, složitý provoz a na to, že restauracím nepřinášely tak výraznou úsporu, jak se původně očekávalo.

Kindell ale na roboty nezanevřel. Nyní pracuje na vlastním stroji, který má připravovat hranaté pizzy a svým fungováním se má podobat 3D tiskárně. Hotový by podle něj mohl být v létě 2027.

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Zkušenost ze stadionu baseballového týmu Seattle Mariners Kindellovi navíc ukázala, že automatizace v gastronomii může mít i přes velké bariéry smysl. Zatímco běžně by na přípravu pizzy potřeboval asi deset lidí, s roboty stačili dva. Ostatní zaměstnance podle svých slov nepropustil, ale přesunul k výdeji, propagaci a obsluze zákazníků.

Technologické firmy se nevzdávají

Výrobci robotických zařízení podle BBC dnes vidí největší potenciál hlavně ve velkých provozech, kde se připravuje velké množství jídel. Na rychlost sází například kanadská společnost Appetronix. Loni na letišti v americkém Columbusu zprovoznila automatizovaný systém pro řetězec Donatos, který funguje nepřetržitě. Vývojáři nyní chtějí výrobu zrychlit natolik, aby z něj vyjela jedna hotová pizza každou minutu.

Pozornost proto věnují i několika sekundám. Nanesení omáčky dnes zabere asi 9,5 sekundy, nový způsob by tento čas mohl zkrátit na 1,5 sekundy. Firma zkoumá také využití laseru nebo ultrazvuku při krájení pizzy.

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Právě velké řetězce jsou podle společnosti pro podobné stroje nejvhodnější. Zákazníci tam očekávají především rychlou obsluhu a stejnou chuť bez ohledu na to, kterou pobočku navštíví. U menších restaurací naopak často hraje větší roli osobní přístup a samotný způsob přípravy, uzavírá BBC.

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