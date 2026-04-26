Předváděcí akce, která se odehrála v Pekingu, byla v porovnání s jinými podobnými prezentacemi skromná, píše agentura Reuters. Namísto efektních přemetů nebo tanečků se tentokrát roboti pohybovali zvolna a soustředili se na detaily. Cílem bylo ukázat, jak už zvládnou zapojit se do neuspořádaného a nepředvídatelného prostředí každodenního života.
„Hardware je z velké části hotový,“ uvedl na akci generální ředitel startupu X Square Robot Wang Qian. „Ale mozek dosud zaostával.“
Domácí práce jsou složité
Nedostatky robotické mysli vystupují do popředí s tím, jak firmy přecházejí od předem naprogramovaných ukázek k nasazení v reálném světě. Čínští humanoidní roboti dokážou uběhnout půlmaraton rychleji než elitní sportovci, ale úkoly, které se průměrnému člověku zdají jednoduché – uklidit nepořádek v místnosti, naplnit myčku nebo složit oblečení – zůstávají pro tyto stroje stále tvrdým oříškem.
„Proč se maratonští roboti s tímto problémem nepotýkají? Protože pracují převážně v konstantních podmínkách,“ vysvětlil Wang. „Ale když manipulujeme s věcmi rukama, stačí odchylka o 0,1 milimetru a celý úkol může selhat.“
Opakující se činnosti, jako je běh, vyžadují pouze trénink robota na relativně jednoduchých datech. Pohyb v domácnosti, kde žádný úkol není nikdy úplně stejný, vyžaduje mnohem sofistikovanější „mozek“ v podobě umělé inteligence, který umožní stroji vnímat gravitaci a světlo podobně jako člověk.
Společnost X Square Robot se sídlem v technologickém centru Šen-čen na jihu Číny tvrdí, že právě takový model AI vyvinula. Nazývá se Wall-B a firma ho trénovala na datech z více než stovky domácností. Firma zdůrazňuje, že vystavení nestandardním podmínkám, od domácích mazlíčků po chaos nepořádku, je klíčové pro zlepšení výkonu.
Model Wall-B nyní firma aplikuje do svých domácích úklidových robotů. Minulý měsíc X Square uzavřela partnerství s čínskou platformou služeb 58.com a zákazníci v Šen-čenu si nyní mohou objednat profesionálního lidského uklízeče spolu s jedním z robotů společnosti. Tříhodinová služba stojí 149 jüanů (450 korun) a firma uvádí, že její stroje zatím obsloužily více než padesát domácností.
Potenciál trhu
Zpětná vazba od zákazníků sice zatím naznačuje, že stroj je pomalý a neohrabaný, generální ředitel Wang však tvrdí, že roboti se mohou zlepšit jen tehdy, když budou nasazeni v reálných domácnostech.
„Někdy dá pantofle do kuchyně nebo se zastaví uprostřed utírání stolu, aby ‚přemýšlel‘,“ uvedl Wang a dodal, že kdykoli robot selže nebo nedokončí úkol, zasáhne na dálku zaměstnanec firmy.
Wang také upozornil, že jakmile technologie dozraje a roboti se stanou spolehlivými pomocníky v domácnosti, potenciální velikost trhu bude obrovská. „Domácí práce tvoří zhruba dvacet procent HDP, takže teoreticky jde o trh takovéto velikosti,“ řekl.
Startup X Square Robot, založený před necelými třemi lety, získal během několika investičních kol miliardy jüanů, mimo jiné od čínských technologických gigantů silně investujících do umělé inteligence, jako jsou Xiaomi a Alibaba.