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Usnete a vzbudí vás záchranka. Čím si procházejí pasažéři robotaxi

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  17:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
22 fotografií
Autonomní taxíky bez řidiče přinášejí nečekané problémy. Provozovatelé řeší spící cestující i znečištěné vozy, ve kterých po cestujících zůstávají například zvratky nebo jídlo. Záchranáři upozorňují, že výjezdy k nereagujícím pasažérům zaměstnávají personál, který může být potřeba u závažnějších případů.

„Říkal jsem si‚ co se stalo?“ uvedl pro agenturu Bloomberg třicetiletý Ditto Kasendar, který nedávno usnul v robotickém taxi společnosti Waymo v Los Angeles a vzbudily ho až sirény. Vzdálený asistent firmy se s ním snažil komunikovat pomocí reproduktorů, avšak nedostal žádnou odpověď. Nakonec k Kasendarovi vyrazili hasiči.

Podobných případů napříč různými americkými městy přibývá. „Během prvních devíti měsíců provozu Waymo v Austinu zaznamenala zdravotnická záchranná služba hned 99 takových případů,“ řekl velitel zdravotnické záchranné služby pro Austin a okres Travis Roger Patterson.

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Operátoři provozovatelů robotaxi dokážou s cestujícími komunikovat prostřednictvím reproduktorů ve voze. Pokud ale cestující nereaguje a ani pomocí kamer nelze spolehlivě ověřit, zda pouze spí nebo má zdravotní potíže, interní postupy společností často ukládají operátorům volat tísňovou linku 911. Záchranáři vždy musejí vycházet z předpokladu, že může jít o život ohrožující stav.

Podle záchranáře Pattersona ale situace často nejsou vážné a převozem cestujícího do nemocnice končí jen asi tři procenta těchto výjezdů. „Nechceme na tyto výjezdy vázat velké množství lidí a techniky, když statisticky víme, že většina těchto cestujících lékařskou péči nepotřebuje. Tyto zásahy jsou velmi náročné na kapacity,“ uvedl na dubnovém jednání městské rady.

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Stavy, které vyžadují zásah záchranářů, se nicméně mohou stát. V nejméně dvou případech ve Spojených státech cestující během jízdy dokonce porodily.

Komplikace v provozu

Města ale řeší i další komplikace spojené s provozem robotaxi. Například v San Francisku muselo být po rozsáhlém výpadku elektřiny loni v prosinci z ulic odtaženo více než 60 vozů Waymo, které zůstaly stát na silnicích a v některých případech blokovaly průjezd záchranných složkám.

Minulý týden rozeslal americký federální úřad pro bezpečnost silničního provozu NHTSA provozovatelům autonomních vozidel dopis, v němž je vyzval k odstranění problémů při průjezdu místy zásahů záchranných složek a rovněž oznámil, že s nimi uspořádá setkání.

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Velitel hasičů z arizonského Chandleru Tom Dwiggins zmínil, že by provozovatelé autonomních vozů měli sjednotit postupy pro mimořádné situace. „Nemůžete očekávat, že hasič během čtyřminutového výjezdu bude zjišťovat, o jaké vozidlo jde, jak funguje a která firma ho provozuje,“ řekl.

Zvratky i zbytky jídel

Provozovatelé taxíků na druhé straně řeší jiné potíže, jako je nepořádek, který po pasažérech zůstává ve vozech. Společnosti Waymo, Zoox i Tesla už zavedly pravidla a poplatky, které mají cestující od znečišťování vozidel odradit. Tesla zákazníkovi účtuje 50 dolarů za běžný nepořádek, jako jsou například zbytky jídla. Kouření nebo znečištění interiéru zvratky, krví či jinými tělními tekutinami vyjde na 150 dolarů.

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Společnost Waymo zároveň vyzývá cestující, aby sami nahlásili znečištění, které způsobili. Účtuje jim za to poplatek za úklid ve výši 50 dolarů. Pokud nepořádek objeví až další cestující, poplatek vzroste na 100 dolarů.

„Život přináší různé situace, proto máme propracované systémy i vyškolené pracovníky, kteří jsou připraveni pomoci našim cestujícím i vozovému parku. Protože jsou vozy sdíleným prostorem, žádáme cestující, aby se k nim chovali ohleduplně a upozornili nás, pokud auto potřebuje důkladnější úklid,“ uvedl mluvčí společnosti Waymo.

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