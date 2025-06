Vítejte v továrně, která chce změnit svět. Bude chrlit 10 tisíc robotaxi ročně

Společnost Amazon se chystá vyrábět až 10 000 robotických taxi ročně v rozlehlé továrně nedaleko Křemíkového údolí v americké Kalifornii a chystá se tak vyzvat lídra v oblasti samořízených taxi, společnost Waymo. Do autonomního závodu se chce zapojit i generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk. (20. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Továrna na výrobu robotaxi o rozloze 20 440 metrů čtverečních, jejíž výstavbu oznámila firma ve středu, ukazuje snahu Amazonu dohnat konkurenční Waymo – projekt společnosti Google. Ta vývoj spustila již v roce 2009.

Amazon už před pěti lety koupil za 1,2 miliardy dolarů (25,9 miliardy korun) startup samořídících vozů Zoox, pod jehož značkou bude fungovat služba robotaxi. Ta plánuje začít přepravovat zákazníky v Las Vegas koncem letoška a příští rok se rozšíří do San Franciska.

Zoox, jenž vznikl v roce 2014, se bude snažit dohnat Waymo, které začalo provozovat robotaxi ve Phoenixu téměř před pěti lety. V roce 2023 zpoplatnilo jízdy v San Francisku a expandovalo do Los Angeles a texaského Austinu.

Společnost Waymo eviduje už více než 10 milionů placených jízd se samořídícími vozy, zatímco ostatní konkurence jako Amazon a Tesla stále ještě dolaďují své technologie a řeší, jak rozšířit svůj vozový park.

Výroba tří aut za hodinu

Výrobní závod společnosti Zoox v kalifornském Haywardu se nachází asi 27 kilometrů severně od továrny, kde Tesla vyrábí některé z elektromobilů, které budou podle Muska časem schopny provozu bez řidiče.

Zoox zatím vyrábí pouze jedno robotaxi denně, doufá ale, že do příštího roku bude montovat tři vozidla za hodinu. Jakmile se továrna rozjede na plné obrátky a výroba bude rozložena do dvou osmihodinových směn, chce Zoox vyrábět 10 000 robotaxíků. Do budoucna plánuje vstup na další velké trhy jako Miami, Los Angeles a Atlanta.

„Je to vzrušující doba, kdy se vydáváme na tuto cestu,“ řekla generální ředitelka společnosti Zoox Aicha Evansová během úterní prohlídky továrny na výrobu robotaxíků.

Spíš kočáry než auta

Ačkoli bude mít Zoox značné zpoždění, věří, že se mu podaří nalákat cestující na vozidla, která se podobají spíše kočárům než autům a mají až čtyři místa k sezení. Waymo naproti tomu přidává svou technologii vozů bez řidičů do aut velkých automobilek, takže jeho robotaxi vypadá podobně jako vozidla řízená lidmi.

Společnost Waymo má konkurenta také v Muskově Tesle, ačkoli zatím není jasné, kdy americký miliardář splní svůj dlouholetý slib vybudovat největší službu robotaxi na světě. Musk se této vize stále nevzdal.

V současné době usiluje o omezené zavedení robotaxíků Tesla v Austinu, k čemuž by mělo dojít už tuto neděli. Datum se ale může změnit, protože Musk je podle svých slov „velice paranoidní ohledně bezpečnosti“.

Zoox naproti tomu podle Evansové plánuje provozovat 500 až 1 000 robotaxíků na malých až středně velkých trzích a asi 2 000 robotaxíků ve velkých městech. Každé robotaxi vyrobené v závodě v Haywardu by mělo vydržet na cestách zhruba pět let, což znamená asi 800 000 ujetých kilometrů.