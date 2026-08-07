„Chceme vytvořit robota, který bude bezpečný a bude lidem skutečně pomáhat. Budeme pokračovat ve vývoji modelu D1 tak, aby se stal robotem, který dokáže reálně pomoci pracovištím trpícím nedostatkem pracovních sil,“ uvedl Šimizu Masaširo, generální ředitel společnosti Zeals.
Aby se mohl snadno pohybovat ve vnitřních prostorách, měří robot pouze 129 centimetrů na výšku a 48 centimetrů na šířku. V pažích má vysoce výkonné a citlivé senzory, které pomáhají předcházet zraněním při kontaktu s lidmi.
Místo dvou nohou jezdí na kolečkách, což podle výrobce snižuje riziko převrácení. Přestože v oblasti humanoidní robotiky dnes dominují Spojené státy a Čína, společnost stojící za projektem uvedla, že trvala na domácí výrobě, aby vytvořila robota přizpůsobeného japonským pracovištím. Zároveň chce sbírat provozní data a postupně rozšiřovat jeho schopnosti.
Základní cena robota začíná na pěti milionech jenů, což odpovídá přibližně 665 000 korun.