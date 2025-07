Americké restaurace přijmou ročně čtyři miliardy objednávek jen skrze rozvážkové aplikace. Zákazníci ovšem často bývají zklamaní, neboť dlouhá doručovací doba způsobuje horší kvalitu jídla. Právě zde se nachází prostor pro technické společnosti a jejich doručovací roboty, které jídlo přivezou rychleji a levněji. Pohyb v terénu jim umožňuje umělá inteligence a strojové učení, píše web The Wall Street Journal

„Automatický kurýr má na bocích, vzadu i vpředu kamery, díky nimž nedochází ke srážce s kolemjdoucími. Jedna kamera je i uvnitř uzamykatelné krabice, která hlídá, že se jídlo během přepravy nepřevrhne,“ řekl webu spoluzakladatel Coco Robotics Zach Rash. Startupy jako Serve Robotics nebo právě Coco plánují v budoucnu provozovat tisíce takových zařízení.

Jedna z restaurací, která technologie využívá, je i Harold’s Chicken Shack v Chicagu. Manažeři si službu pochvalují, protože jídlo putuje z restaurace přímo k zákazníkovi a je tak doručené rychleji a čerstvěji.

Tisíce objednávek

Lidé si jídlo objednají například prostřednictvím Uber Eats a vozítko, které jim ho má doručit, mohou sledovat skrz aplikaci. Doma pak odkliknou převzetí, a tak se otevře schránka vozidla, odkud si jídlo vezmou. Poplatek za tento typ doručení zůstává stejný jako u běžného kurýra.

Doručovací zařízení umí dosáhnout rychlosti až 24 kilometrů za hodinu a Coco tvrdí, že zvládne i strmé kopce. Zabezpečovací systém zamyká přihrádku, aby se k zásilce nedostal nikdo nepovolaný. Nechybí ani alarmy pro případ neoprávněné manipulace. Přestože roboty fungují autonomně, dohlížejí na ně na dálku operátoři, kteří mohou v případě problému zasáhnout.

„Je to nejefektivnější způsob, jak doručit pokrm z bodu A do bodu B,“ tvrdí Seth Cohen, spoluzakladatel kalifornského poké řetězce Sweetfin. „Přes Coco roboty jsme poslali už desítky tisíc objednávek a je to výrazně rychlejší, což je v případě, kdy prodáváte syrové ryby docela zásadní.“

Na postupu jsou ale i drony, které budou pokrmy dovážet vzdušnou cestou. Ty od společnosti Zipline byly původně určené k přepravě krve a vakcín v Africe se nyní připravují i na rozvoz pizzy v Texasu.

Společnosti jako například Zipline nebo Wing slibují mnohem rychlejší doručení než v případě kola či auta. Zaměstnanci restaurací se učí drony nakládat venku nebo v hubech na střechách nákupních center, kde autonomní kurýři parkují a dobíjejí se.

Dron využívá GPS a senzory k určení přesného místa dodání, letí ve výšce 45 až 90 metrů a pak spustí lanko s objednávkou. Pomocí senzorů se trefí na správné místo, upozorní zákazníka a pokračuje dál.

Společnost Zipline očekává, že zákazníci zaplatí za doručení dronem zhruba sedm až deset dolarů (147 až 210 korun). Cena ovšem zahrnuje vše a dron si na rozdíl od kurýra neřekne o spropitné. Navíc mu nevadí špatné počasí.

Váha, která pomáhá

Vlna objednávkových služeb se nejvíce rozjela během pandemie. Zákazníci si ovšem často stěžovali na chybějící burgery nebo malé porce hranolek. Restaurace pak musely čelit negativním recenzím a požadavkům na vrácení peněz.

Před zhruba deseti lety, ale začala firma Acrelec vyvíjet váhu, která by chybovost restaurací omezila. Umělá inteligence totiž dokáže zkontrolovat, zda je objednávka kompletní na základě její hmotnosti.

Systém Double Check, který byl na trh uveden již před třemi roky, obsahuje algoritmy vypočítávající ideální váhu objednávky včetně ubrousků a příborů. Pokud je hmotnost mimo rozmezí, požádá přístroj zaměstnance o kontrolu.

„Technologii testují i některé z největších fastfoodových řetězců a podle našich dat bylo potřeba před odesláním opravit osm procent objednávek,“ uvedl James Harris ze společnosti Acrelec. Dodává, že s každou další zkušeností se váha díky strojovému učení zlepšuje.

Přestože tyto technologie zatím čelí mnoha omezením v povolovacích procesech i technických možnostech, je jasné, že budoucnost rozvozu jídla míří k automatizaci. Roboti a drony přinášejí rychlost, přesnost a potenciál snížit náklady, což může pro zákazníky znamenat čerstvější jídlo i méně starostí, uzavírá americký web.