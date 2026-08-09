Pokaždé, když zákazník na e-shopu klikne na tlačítko „koupit“, jeho objednávka se během několika minut začne připravovat. Za rychlostí tohoto procesu stojí malí stříbrní asistenti podobní robotickým vysavačům. Pomocníky, kteří jednoduše proklouznou pod regály a požadovaný sortiment doručí pracovníkům, vyrábí společnost Geek+ ve východočínském městě Hefei.
Firma, jejíž roboty dnes používá například Tesco, Asda nebo Next, tvrdí, že díky automatizaci opakujících se pohybů mohou maloobchodníci zvýšit svou produktivitu, snížit chybovost a skladovat zboží v místech, kam člověk nedosáhne.
Oproti tradiční automatizaci skladů, která stojí na systémech s trvalou infrastrukturou, lze mobilní roboty nasadit jednoduše pomocí podlahových značek s QR kódy a bezpečnostního oplocení.
„Naši roboti jsou navrženi tak, aby vyřešili problém s přepravou zboží. Do budoucna ale chceme automatizovat i všechno ostatní od manipulace až po balení,“ uvedla pro BBCvedoucí komunikace Geek+ Jen-jü Liou.
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Velká Británie se již více než deset let potýká se slabým růstem produktivity. Podle ekonomů tak bude širší zavedení robotů nezbytné, s čímž souhlasí i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své zprávě z roku 2026.
A právě to představuje příležitost pro firmy jako Geek+. Spojené království má totiž jeden z největších e-commerce sektorů v Evropě, ale většina skladů je teprve v raných fázích automatizace.
„Zákazníci chtějí efektivní řešení, které lze rychle zavést,“ uvedl pro BBC Barry Pemberton, Account Director společnosti MotionTech, která v deseti skladových areálech nasadila přes dva tisíce robotů. „Požadují vysoký objem, velkou skladovací kapacitu a rychlé vychystávání. To vše na menší ploše s menším počtem zaměstnanců.“
Podle Kongresu odborových svazů (TUC) by technologie měly být využívány ke zvýšení produktivity a zlepšení pracovních míst, nikoli ke snížení pracovních nákladů. Firmy by tak měly automatizaci konzultovat s odborníky a zaměstnanci a investovat i do rekvalifikace.
Chceme auta i roboty
Vzhledem k tomu, že Čína se také potýká s klesajícím počtem obyvatel v produktivním věku, přišel prezident Si Ťin-pching se snahou o rozvoj „produktivní síly nové kvality“. Ta považuje automatizaci za nezbytný prostředek ke zvýšení produktivity a udržení konkurenčních výhod.
Výzkumník z Brookings Institution Kyle Chan tvrdí, že rozvoj robotiky přímo navazuje na čínský elektromobilový průmysl. „Baterie, motory, kamery, senzory a polovodiče se kromě aut stále častěji používají i právě v automatizaci, takže se jednotlivá odvětví začínají překrývat.“
Jednou ze společností, která v tomto propojení hraje klíčovou roli, je čínský výrobce elektromobilů XPeng. Ten totiž minulý rok představil svého prvního humanoidního robota jménem Iron. „Už se nepovažujeme jen za výrobce automobilů, chceme být high-tech společností,“ uvedl zakladatel firmy Che Siao-pcheng. „V budoucnu se oběma odvětvími bude zabírat každá automobilka,“ dodává.
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Čínský robotický rozmach by podle analytiků mohl zaznamenat podobný úspěch, jako kdysi výroba elektroaut. Místní hráči totiž využívají husté sítě dodavatelů a rychlého vývoje produktů, čímž si zajišťují dostatečný náskok. Podobnou vizi už ale následuje i společnost Tesla Elona Muska se svým robotem Optimus.
Ambice asijského producenta ovšem minulý týden narazily na americký zákaz dovozu nových pokročilých robotů vyrobených v zahraničí. Čínské velvyslanectví ve Washingtonu na tento krok reagovalo prohlášením, že Peking se již dlouho staví proti „politizaci“ obchodních otázek a sankcím uvalených na základě „neopodstatněných záminek“.
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Po celé Číně společnosti investují miliardy také do vývoje humanoidních robotů. Ti by měli sloužit k práci v různých prostředích, aniž by bylo nutné je kvůli automatizaci přepracovávat. Odborníci se ale shodují, že současná technologie zatím není schopna vykonávat úkoly, které vyžadují vyšší obratnost.
„Nemyslím si, že humanoidi změní celý technologický průmysl, budou sloužit jen jako jeho doplněk,“ uzavírá Pemberton z MotionTech s tím, že ještě pár let potrvá, než bude tento typ robotů do firem plně nasazen.