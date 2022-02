Vítejte na olympiádě 2022, kde vám burger i drink připraví robotická obsluha

S radostí vám můžu oznámit, že burgery, které připravují čínští roboti, nejsou moc dobré. Protože kdyby roboti začali dělat lepší burgery než lidi, jsme ve velkém průšvihu, napsal z olympijských her v Pekingu Jay Busbee pro portál Yahoo! Sport.

Každé olympijské hry poskytují hostitelské zemi příležitost předvést se před světem impozantními i subtilními způsoby. A během těchto her se Čína snaží minimalizovat mezilidské kontakty a zároveň předvést přívětivější tvář automatizace.

Takže tu máme roboty obracející burgery, roboty ponoukající k nošení roušek, uklízecí roboty, roboty smažící jídla a asi nejskvělejší roboty ze všech – robotické barmany.

Rozhlédněte se po Pekingu a uvidíte roboty prakticky všude. Někteří se sunou hotelovými chodbami a rozprašují ve vzduchu mlžnou dezinfekci v rámci diskutabilní snahy o boj proti šíření covidu-19. Další projíždějí tiskovým střediskem a nabádají návštěvníky, aby měli správně nasazenou roušku.

Tito veselí malí roboti ve stylu R2-D2 mají namalované roušky a rozjařenou podobu. Jsou naprosto opační než ti robotičtí pekelní psi z dílny Boston Dynamics, které vídáte prorážet dveře a přeskakovat zdi jako z úvodní scény nějakého filmu o povstání strojů.

Jsou okouzlující, nenápadní, a když se kolem vás šinou, rozhodně vám chvilku trvá, než si připomenete, že vás nejspíš nahrávají a sledují každý váš pohyb.

Rozhodnutí organizátorů pekingských her zautomatizovat většinu provozu kavárny v hlavním mediálním středisku her bylo chytré. Během dvou týdnů konání olympiády tudy projdou tisíce novinářů, fotografů a kameramanů. A roboti jsou dokonalý námět pro okrajovou olympijskou zajímavost (jako je například tahle).

Stačí v kavárně zvednout hlavu a uvidíte složitý systém kolejniček a drátů, s jejichž pomocí se od stropu snášejí dolů zakryté pokrmy, které si strávníci mohou vzít a sníst. Rozhlédněte se kolem a uvidíte bílou mechanickou paži, jak obratně obrací košíky horkých hranolků, anebo posuvný pás, na kterém se vám přímo před očima skládají hamburgery.

Čekání na robotickou obsluhu se může protáhnout i na 40 minut, i když většinu stejného jídla dostanete, když dojdete do jiné části kavárny a poprosíte jednoho ze zřízenců oblečených v protichemických kombinézách. Ale kdo chce jídlo od nudné lidské bytosti, když mu ho může naservírovat Ultronův bratranec?

VŠEUMĚL. Roboti uvnitř chytré restaurace umí vařit. Mimo jiné zvládají připravit hamburgery, zmrzlinu, kávu a koktejly.

Nápisy po celé kavárně zakazují fotografování či natáčení. Ovšem tento pokyn všichni ignorují a klidně zvedají telefony a kamery. Tohle je v Číně vzácnost – ostentativní porušování pravidel, které beztrestně prochází.

Zhruba za 50 jüanů (asi 165 korun) dostanete burger a hranolky, chuo-kuo nebo kterékoli z půltuctu dalších jídel, která pro vás robot připraví. Jejich kvalita je asi jako ze zábavního parku – nijak extra chutné, ale kvůli kulinárním zážitkům se sem stejně nechodí.

O pár kroků dál, rozumně vypnutý až do večera, stojí robot, který bude mezi novináři do konce her nepochybně patřit mezi nejoblíbenější – robotický barman. Ohebná paže nalévajících do vašeho nápoje celou škálu ovocných džusů a alkoholu.

Tenhle barman vám nenabídne ani lehkou konverzaci ani hluboké zamyšlení nad během osudu. Sice mu můžete vylíčit své starosti, ale nečekejte nastavené ucho. Ale dostanete rychle slušný Screwdriver nebo Chichi - a to občas stačí. Další rundu, robotický barmane. A dej si na mě panáka oleje.