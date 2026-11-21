Pattinson, který se proslavil například ve filmech Batman, Odyssea či sérii Stmívání, roli převezme po Danielu Craigovi, který během svého působení u MI6 nosil hodinky značky Omega, řídil vozy Aston Martin a oblékal ho Tom Ford. Teď se však objevují spekulace, že nový agent 007 by mohl šatník obměnit.
„James Bond zaujímá ve světě brandingu speciální místo,“ uvedl pro Reuters zakladatel a generální ředitel agentury Hill Valley Eric Nebot. „Je to filmová ikona, jejíž image je tvořena oblečením, které nosí, značkami, které používá, a koktejly, které pije.“
Když se na Instagramu objevila fotografie Pattinsona v černém obleku se zbraní v ruce, fanoušci si všimli, že mu na zápěstí chybějí hodinky. Pattinson je více než deset let ambasadorem značky Dior, která spadá pod konglomerát LVHM, a spolupracuje i se švýcarskou hodinářskou firmou Jaeger-LeCoultre.
|
Agent 007 potvrzen. Robert Pattinson se stal novým Jamesem Bondem
Právě smlouva s Jaeger-LeCoultre vede k otázkám, zda by nový agent 007 nemohl své tradiční hodinky Omega, které nosí od roku 1995, vyměnit. V dřívějších snímcích, stejně jako v původních románech Iana Fleminga, byl však Bond spojován se značkou Rolex.
„Hodinky budou pravděpodobně největším sporem, který bude třeba vyřešit,“ myslí si spoluzakladatelka společnosti SMG Entertainment Anne Biskinová. „Firmy, které se podílely na předchozích bondovkách, by ale mohly mít předkupní právo na návrat.“
Ani Omega, ani Jaeger-LeCoultre se ke spekulacím vyjádřit nechtěly. Amazon MGM Studios uvedla, že na komentáře k možným partnerstvím se značkami je ještě příliš brzy.
Podle odborníků se Pattinsonovy smlouvy automaticky na postavu Bonda nepřenesou. Poslední slovo navíc pravděpodobně bude mít režisér Denis Villeneuve s producenty.
Méně mainstreamová interpretace
Módní dům Dior v úterý na Instagramu zveřejnil Pattinsonovu fotografii s blahopřáním, kde mimo jiné uvedl, že firma je velmi potěšena pokračující spoluprací. Francouzská značka by se tak mohla pokusit nahradit Toma Forda, který agentovi 007 šije obleky od roku 2008. Od oznámení přidala na sociální sítě několik fotografií herce také společnost Jaeger-LeCoultre. Novou roli však nijak nezmínila.
Ačkoli je Bond s luxusními značkami úzce spjatý, Villeneuve i Pattinson se vyznačují spíše umírněnějším a umělečtějším přístupem. To by mohlo znamenat méně komerčních spoluprací, a tím pádem ještě větší konkurenci mezi brandy.
|
Kdo byl nejlepší Bond? Připomeňte si všechny herce, kteří hráli agenta 007
„To, že obsadili někoho, jako je Robert, který je známý svou zálibou v nenápadném luxusu, vnímám jako znamení, že nechtějí, aby byl film příliš komerční,“ řekla Biskinová. Nový Bond tak podle ní bude temnější a méně mainstreamovou interpretací.
Nový díl se očekává v roce 2028, tedy sedm let po poslední Craigově bondovce Není čas zemřít. Tvůrci ale budou nejspíš čelit tlaku, podle odborníků se totiž tradiční macho image u nového publika s pozitivním ohlasem nesetká.
„Peníze v novém filmu nebudou rozhodujícím faktorem. To, jaké hodinky nebo oblek agent nakonec bude mít, bude záležet na příběhu a Villeneuveově fantazii,“ uzavírá Nebot.