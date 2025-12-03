Slovensko vykompenzuje růst cen energií 90 procentům domácností, slíbil Fico

Autor: ,
  20:48
Slovensko v příštím roce vynaloží na kompenzace cen energií pro rodiny 385 milionů eur (9,3 miliardy Kč), použije k tomu peníze z evropských zdrojů. Tato pomoc v souladu s dřívějšími informacemi už nebude plošná, nárok na ni získá devadesát procent domácností. Oznámil to premiér Robert Fico, jehož kabinet ve středu schválil parametry ohledně energetické pomoci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ceny plynu, elektrické energie a tepla pro rodiny s nárokem na kompenzaci stoupnou o dvě procenta. Bez ní by podle Fica teplo a plyn zdražily třicet procent, elektřina o dvacet procent.

Fico v létě uvedl, že kompenzace přijdou na 435 milionů eur (10,5 miliardy Kč).

Náklady na energie a bydlení mají největší podíl na výdajích slovenských domácností. Kompenzace budou podle slovenských médií u elektřiny a plynu zohledněny přímo ve fakturách, které dostávají odběratelé těchto energií. U tepla domácnosti dostanou takzvaný energošek.

Konec dovozu plynu z Ruska do podzimu roku 2027, oznámila plán Rada EU

Slovensko začalo dotovat ceny zemního plynu a tepla pro rodiny v roce 2023, a to v reakci na jejich výrazné zdražení na burzách. Dosud byly kompenzace plošné pro všechny domácnosti.

Bývalá slovenská vláda se také dohodla s akcionáři největšího výrobce elektrické energie v zemi, společnosti Slovenské elektrárne, na dodávkách levného proudu. Platnost dohody pokračuje i za nynějšího kabinetu.

Vstoupit do diskuse (37 příspěvků)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi...

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

Slovensko vykompenzuje růst cen energií 90 procentům domácností, slíbil Fico

Robert Fico (17. října 2025)

Slovensko v příštím roce vynaloží na kompenzace cen energií pro rodiny 385 milionů eur (9,3 miliardy Kč), použije k tomu peníze z evropských zdrojů. Tato pomoc v souladu s dřívějšími informacemi už...

3. prosince 2025  20:48

Jen každý šestý zaměstnanec Volkswagenu věří vedení. Šéf prosazuje další úspory

Šéf Volkswagenu Oliver Blume, šéf značky VW Thomas Schaefer a finanční ředitel...

Šéf automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume se na jednání se zaměstnanci setkal s výraznými výhradami k jeho manažerským schopnostem. Apeluje totiž na větší efektivitu a chce proto nadále...

3. prosince 2025  19:18

Bývalý majitel Pornhubu se zajímá o zahraniční aktiva ropné společnosti Lukoil

ilustrační snímek - Lukoil

O zahraniční aktiva ruské ropné společnosti Lukoil projevil zájem rakouský podnikatel Bernd Bergmair, který byl v minulosti většinovým vlastníkem mediální skupiny MindGeek zahrnující například...

3. prosince 2025  17:44

Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi...

3. prosince 2025  17:23

Drahota maří plány obřího developera, odkládá výstavbu stovek bytů v Praze

Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově

Největší český rezidenční developer Central Group odkládá o rok zahájení všech svých nových projektů, zhruba 1000 bytů. Důvodem je to, že ceny stavebních prací a materiálů od dodavatelů jsou nyní na...

3. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  16:53

Trumpovo kryptoměnové impérium se bortí. Investoři už prezidentovi nevěří

Donald a Melania Trumpovi (23. února 2025)

Od října přišla rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa o více než miliardu dolarů. Důvodem jsou masivní ztráty, které si připisují jejich kryptoměnové projekty. Například akcie kryptoměnové...

3. prosince 2025  16:40

EU chce snížit závislost na dovozu surovin o půlku. Do těžby nalije přes 72 miliard korun

ilustrační snímek

Evropská komise (EK) v příštích 12 měsících nalije až tři miliardy eur (72,4 miliardy korun) do projektů na zvýšení těžby a zpracování strategických surovin v EU. Plán s názvem RESourceEU, který...

3. prosince 2025  16:21

Spalování plynu v kogeneračních jednotkách má brzy skončit, Brusel prosazuje biometan

Kogenerační jednotka TEDOM v Polsku. Firma prodává své výrobky v desítkách zemí...

Podpora kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) letos koncem prosince končí. Program schválený Evropskou komisí loni v květnu byl klíčovým pro ekonomiku provozu kogeneračních jednotek fungujících...

3. prosince 2025  16:10

Luxusu umělá inteligence nesluší. Lidé se vysmáli reklamě na kabelky Valentino

Kabelka Valentino by Mario Valentino, VAN GRAAF, 2499 Kč

Umělá inteligence je trendem posledních týdnů a měsíců. Velké firmy ji stále více používají i v rámci svého marketingu, což ale spousta zákazníků nenese pozitivně. Nyní se pod palbu kritiky dostal...

3. prosince 2025  15:50

Nejdražší lyžařské středisko světa zůstává v USA. V Česku vévodí Špindlerův Mlýn

Aspen, Colorado

Luxusní horské nemovitosti dál zdražují a rozdíly mezi světovými a českými destinacemi se zmenšují. Podle nejnovější analýzy Savills Ski Report zůstává nejdražším lyžařským střediskem americký Aspen,...

3. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Neříkejte tomu kultivované maso, vyčetl předák řezníků výrobcům tkáňových kultur

Rozemleté maso se posílá skrz výrobu na papíru. Ten zůstane i ve...

Slovo maso by se mělo používat jenom u kusů živočichů, vyčetl ve středu na konferenci Potravinářské komory ČR výrobcům masa z tkáňových kultur ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Radek Slanec. Ti...

3. prosince 2025  14:24

Podepsáno. Škoda Group dodá na Slovensko bateriové vlaky za miliardy

Škoda Group dodá na Slovensko až 36 bateriových vlaků.

Slovenský národní vlakový dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podepsal s dvoučlenným konsorciem kolem české skupiny Škoda Group smlouvu o nákupu vlaků s bateriovým a elektrickým pohonem....

3. prosince 2025  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.