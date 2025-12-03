Slovensko vykompenzuje růst cen energií 90 procentům domácností, slíbil Fico

Ceny plynu, elektrické energie a tepla pro rodiny s nárokem na kompenzaci stoupnou o dvě procenta. Bez ní by podle Fica teplo a plyn zdražily třicet procent, elektřina o dvacet procent.
Fico v létě uvedl, že kompenzace přijdou na 435 milionů eur (10,5 miliardy Kč).
Náklady na energie a bydlení mají největší podíl na výdajích slovenských domácností. Kompenzace budou podle slovenských médií u elektřiny a plynu zohledněny přímo ve fakturách, které dostávají odběratelé těchto energií. U tepla domácnosti dostanou takzvaný energošek.
Konec dovozu plynu z Ruska do podzimu roku 2027, oznámila plán Rada EU
Slovensko začalo dotovat ceny zemního plynu a tepla pro rodiny v roce 2023, a to v reakci na jejich výrazné zdražení na burzách. Dosud byly kompenzace plošné pro všechny domácnosti.
Bývalá slovenská vláda se také dohodla s akcionáři největšího výrobce elektrické energie v zemi, společnosti Slovenské elektrárne, na dodávkách levného proudu. Platnost dohody pokračuje i za nynějšího kabinetu.