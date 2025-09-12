Starosta Říma chce umožnit koupání v Tibeře. Nebezpečné, varují lékaři

Hlavní město Itálie chce, aby v budoucnu bylo možné se koupat v jeho řece Tibeře, oznámil starosta italského hlavního města Roberto Gualtieri, který by chtěl dosáhnout tohoto cíle do pěti let. Obdobnou cestou se již vydala Paříž, která od letoška rovněž umožnila koupání v Seině.
Italský potápěč Marco Fois skáče do řeky Tiber z mostu Cavour jako součást...

Italský potápěč Marco Fois skáče do řeky Tiber z mostu Cavour jako součást tradičních oslav Nového roku v Římě. (1. ledna 2025) | foto: Reuters

Oslavy Nového roku v Římě (1. ledna 2025)
Nemocnice Fatebenefratelli na ostrově uprostřed řeky Tiber v Římě
Paříž otevřela Seinu plavcům, tři nová koupaliště jsou přístupná zdarma. (30....
Paříž otevřela Seinu plavcům, tři nová koupaliště jsou přístupná zdarma. (30....
Gualtieri řekl, že římská radnice pracuje s centrální vládou a regionem Lazio na zlepšení stavu řeky. „Do pěti let se budeme moci v Tibeře koupat,“ uvedl Gualtieri. Dodal, že jde o realistický cíl.

Podle něj by náklady na úpravu Tibery měly být nižší než v případě Seiny, neboť řeka v Římě je v lepším stavu než ta francouzská. Agentura Reuters uvádí, že za zlepšení čistoty Seiny do takové míry, aby bylo možné se v ní koupat, francouzské úřady utratily 1,4 miliardy eur (35 miliard korun).

Paříž po 100 letech otevřela Seinu ke koupání zdarma, voda se kontroluje denně

Podle Gualtieriho by už nyní mohlo být možné se koupat v některých obdobích v některých částech Tibery. Aby to však bylo možné po celé délce toku řeky v hlavním městě, jsou nutné úpravy ke snížení znečištění. K tomu, že se to podaří, jsou však skeptičtí mnozí lékaři oslovení italskými médii.

„Zdravotní rizika spojená se znečištěním řeky Tibery a vnitrozemských vod jsou extrémně vysoká,“ upozornil Alessandro Miani, předseda Italské společnosti pro environmentální medicínu, pro zpravodajský web Roma Today. Přítomnost fekálních bakterií, jako je Escherichia coli, může podle něj u lidí vyvolat gastrointestinální infekce s příznaky jako průjem a zvracení. „Kontakt s kontaminovanou vodou může také způsobit infekce kůže a očí, které vedou k vyrážkám a podráždění očí,“ dodal.

Koupat se v Tibeře je v současnosti zakázané, úřady tolerují jen výjimku v podobě tradičního novoročního skoku do řeky u Cavourova mostu v centru města. Některé fotky ukazují, že se Římané koupali v řece ještě v 50. letech, v 60. letech pak začaly platit první oficiální zákazy.

Maďarsko objevilo další ložisko domácí ropy, bude dodávat tisíc barelů denně

Skupina MOL ve spolupráci se společností O&GD oznámila objev nového ropného naleziště u maďarské obce Galgahévíz. Ropu nalezla v hloubce 2 400 metrů. Nový vrt bude tvořit přibližně 4 procenta ropné...

11. září 2025  11:31

Zentiva mění majitele. Za 4,1 miliardy eur ji kupuje americká společnost GTCR

Americká investiční společnosti GTCR kupuje českého výrobce léků Zentiva. Napsal to list Financial Times s odkazem na informované zdroje. Podle nich se GTCR s dosavadním vlastníkem, firmou Advent...

11. září 2025  8:15

