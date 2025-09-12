Gualtieri řekl, že římská radnice pracuje s centrální vládou a regionem Lazio na zlepšení stavu řeky. „Do pěti let se budeme moci v Tibeře koupat,“ uvedl Gualtieri. Dodal, že jde o realistický cíl.
Podle něj by náklady na úpravu Tibery měly být nižší než v případě Seiny, neboť řeka v Římě je v lepším stavu než ta francouzská. Agentura Reuters uvádí, že za zlepšení čistoty Seiny do takové míry, aby bylo možné se v ní koupat, francouzské úřady utratily 1,4 miliardy eur (35 miliard korun).
|
Paříž po 100 letech otevřela Seinu ke koupání zdarma, voda se kontroluje denně
Podle Gualtieriho by už nyní mohlo být možné se koupat v některých obdobích v některých částech Tibery. Aby to však bylo možné po celé délce toku řeky v hlavním městě, jsou nutné úpravy ke snížení znečištění. K tomu, že se to podaří, jsou však skeptičtí mnozí lékaři oslovení italskými médii.
„Zdravotní rizika spojená se znečištěním řeky Tibery a vnitrozemských vod jsou extrémně vysoká,“ upozornil Alessandro Miani, předseda Italské společnosti pro environmentální medicínu, pro zpravodajský web Roma Today. Přítomnost fekálních bakterií, jako je Escherichia coli, může podle něj u lidí vyvolat gastrointestinální infekce s příznaky jako průjem a zvracení. „Kontakt s kontaminovanou vodou může také způsobit infekce kůže a očí, které vedou k vyrážkám a podráždění očí,“ dodal.
Koupat se v Tibeře je v současnosti zakázané, úřady tolerují jen výjimku v podobě tradičního novoročního skoku do řeky u Cavourova mostu v centru města. Některé fotky ukazují, že se Římané koupali v řece ještě v 50. letech, v 60. letech pak začaly platit první oficiální zákazy.