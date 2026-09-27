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Studie odhalila fungování starověkých cest. Všechny do Říma nevedly

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  19:00
Starověká silnice Via Appia v Římě, která se používá dodnes. (14. září 2026)

Starověká silnice Via Appia v Římě, která se používá dodnes. (14. září 2026) | foto: AP

Ulice v Ostii, bývalém hlavním obchodním přístavu na okraji Říma (14. září...
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Oblouk Arc de Bera u dálnice N 340 stojí u španělské Tarragony na původní trase...
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Všechny cesty vedou do Říma, říká úsloví, ale není to tak úplně pravda, odhalila studie. Přestože první císař starověkého Říma Augustus nechal vybudovat pozlacený památník Milliarium Auerum neboli Zlatý milník, který měl římské centrum dopravní sítě symbolizovat, vědci došli k závěru, že tento bod byl ve skutečnosti jinde.

Staří Římané byli považováni za mistry inženýrství a stavitelství. Vybudovali silnice táhnoucí se od arabských pouští až po Skotsko a Atlantský oceán. Tyto cesty pak propojili se splavnými řekami a námořními trasami, aby vytvořili komplexní dopravní síť.

Vědci se ovšem přiklání k tomu, že centrum této sítě v Římě nebylo. „Řím má sice centrální polohu pro středomořskou námořní dopravu, ale v té silniční nijak klíčový nebyl. Zjistili jsme, že provinční hlavní města měla mimořádně výhodnou polohu, která usnadňovala efektivní správu regionů a výběr daní,“ uvedl pro Reuters autor studie a archeolog Tom Brughmans z Univerzity v Aarhusu.

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Mezi tato provinční města patřily například Ankara v Turecku, Londýn ve Velké Británii a Korint v Řecku. „Samotný Řím ležel v centru sítě na tyrhénském pobřeží Itálie. Když jsme ale zohlednili veškerý pohyb v rámci Apeninského poloostrova, překvapilo nás, že nejcentrálnější silnice ve skutečnosti vede podél protilehlého pobřeží Jaderského moře a italskou metropoli úplně obchází,“ dodal.

Na počátku 4. století n. l. pak císař Konstantin přesunul hlavní město do Konstantinopole, dnešního Istanbulu. Nové hlavní město tak mělo strategickou polohu na rozhraní Evropy a Asie, což mělo podle vědců velký význam pro pozemní dopravu. „Leží na Bosporu a víme o trajektech, které kdysi tento průliv přeplouvaly a propojovaly tak evropskou a asijskou dopravu,“ pokračuje Brughmans. Známé rčení tak podle něj na město pasuje mnohem lépe.

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Římané byli známí tím, že stavěli silnice co nejrovnější. Výzkum ale ukázal, že takové bývají pouze tam, kde to umožňoval terén. Brughmans upozorňuje, že s horami stavitelé jen kvůli cestám nehýbali. Díky kombinaci různých materiálů byly navíc velmi odolné.

„Trvalost římských silnic lze prokázat v mnoha regionech, od Británie až po Blízký východ,“ popisuje Adam Pazout z Autonomní univerzity v Barceloně, který se na studii rovněž podílel. „Tyto cesty na mnoha místech sloužily jako hlavní dopravní tepny až do výstavby železnic v 19. století a dálnic ve 20. století. Mnohé moderní silnice tyto trasy kopírují dodnes,“ dodává.

Jedním z příkladů je například Via Augusta, která vede z Cádizu na jihu Španělska až k Pyrenejím a prochází známým obloukem Arc de Bera. Zde je jasně vidět, že má stejný průběh jako moderní dálnice N-340, uzavřela agentura.

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