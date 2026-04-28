Co stát, to jiná cena benzinu. Válka zvýraznila rozdíly uvnitř USA

Válka na Blízkém východě zdražila pohonné hmoty i ve Spojených státech. Řidiči však za ně v jednotlivých státech USA platí velmi rozdílné částky. Zatímco v Oklahomě vyjde galon benzinu (asi 3,8 litru) momentálně na 3,38 amerických dolarů (70 korun), v Kalifornii zaplatí motoristé až 5,82 dolarů (120,6 korun), tedy téměř o polovinu více.
Čerpací stanice u malého obchodu v Pittsburghu v Pensylvánii (19. března 2026) | foto: ČTK

Cena benzinu se v jednotlivých státech USA liší dlouhodobě. Během války na Blízkém východě jsou však tyto rozdíly patrnější než dříve. Některé americké domácnosti tak důsledky konfliktu na své peněženky a rozpočty pociťují mnohem více než jiné, píše deník The Washington Post.

Do konečné ceny benzinu na čerpacích stanicích v USA vstupuje mnoho proměnných. Výrazný vliv mají daně v jednotlivých amerických státech, nejrůznější ekologické regulace nebo také náklady spojené s logistikou.

Doufáme, že to brzy skončí. Američané jsou rozčarovaní cenami pohonných hmot

I proto dlouhodobě levnější benzin tankují američtí řidiči především v oblastech kolem Mexického zálivu, který je centrem amerického ropného průmyslu. Právě zde se totiž nacházejí největší a nejvýkonnější rafinerie v celých Spojených státech.

Relativně levně tankují i řidiči v Texasu

Mezi státy s nejnižšími cenami se tradičně drží oblast jihu a středozápadu USA. Nejlevněji vyjdou pohonné hmoty například v Oklahomě, Mississippi nebo Texasu. Naopak nejdražší benzin bývá pravidelně v Kalifornii, dále ve Washingtonu, na Havaji nebo v Illinois.

Z amerických rafinerií, zejména v okolí Mexického zálivu, se následně palivo rozváží do jednotlivých čerpacích stanic cisternami, loděmi nebo potrubím. I proto jsou ceny dlouhodobě vyšší především v západních amerických státech. „Čím dál od rafinerie jste, tím jsou náklady na přepravu vyšší,“ uvedl pro The Washington Post analytik Scott Berhang.

Válka o tankovací pistole. Ceny pohonných hmot zaskočily americké i evropské řidiče

Každý americký stát do ceny benzinu promítá i vlastní daň. Právě zde však mezi jednotlivými státy USA vznikají další výrazné rozdíly. V Kalifornii totiž řidiči za každý galon benzinu platí 71 centů. V Illinois je to 66 centů, ve Washingtonu 59 centů a na opačném konci žebříčku se nachází Aljaška, kde jde jen o 9 centů za galon.

Vliv má i složení benzinu

Cenu benzinu ovlivňuje i jeho složení. Federální zákony v některých regionech během léta vyžadují speciální směs s nižšími emisemi, která je dražší na výrobu. Podobně jako v případě daní jde především o Kalifornii.

Atomovku proti Íránu nepoužiju, vždyť už jsme ho zničili, prohlásil Trump

Tamní politici však argumentují tím, že dražší, a tedy kvalitnější palivo má mnoho výhod. Ty jsou patrné například na kvalitě ovzduší. Ještě před několika lety Kalifornie často bojovala se silným smogem. „Dnes už Kaliforňané pořádně ani nevědí, co to smog vlastně je,“ uzavřel pro The Washington Post vysokoškolský pedagog Robert Kleinberg.

