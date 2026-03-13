Válku odnesou evropští řidiči. Náklady na palivo vzrostou o tisíce, soudí odborníci

  20:00
Analytici z organizace Transport & Environment spočítali, že pokud se cena jednoho barelu ropy bude dlouhodobě pohybovat kolem hranice 100 amerických dolarů, zaplatí jeden řidič v Evropské unii za pohonné hmoty průměrně o 220 eur (asi 5 500 korun) ročně víc než před vypuknutím konfliktu.
foto: Reuters

Experti připravili analýzu na základě dat z let 2017 až 2019, která následně porovnali s rokem 2022. Právě tehdy totiž ceny ropy vyskočily rovněž ke 100 dolarům za barel, tehdy kvůli ruské invazi na Ukrajinu. S ještě výraznějším nárůstem nákladů musí ale počítat řidiči, kteří ročně najezdí několik desítek tisíc kilometrů, píše The Guardian.

Podobné scénáře nyní očekávají ve Velké Británii. Odborníci z neziskové organizace Energy and Climate Intelligence Unit spočítali, že britští motoristé s ročním nájezdem okolo 13 tisíc kilometrů zaplatí za palivo asi o 140 liber (asi 4 tisíce korun) více než před vypuknutím války na Blízkém východě.

Růst cen ropy naopak zvýhodňuje elektromobily. Jejich provoz byl z pohledu nákladů často srovnatelný s klasickými auty na benzin nebo naftu už před tím, než cena jednoho barelu ropy vyskočila ke stodolarové hranici. Podle The Guardianu jsou roční náklady na provoz elektromobilů nyní až o 870 liber (asi 25 tisíc korun) ročně nižší než v případě auta s klasickým spalovacím motorem. S rostoucí cenou ropy se tyto nůžky budou navíc dál rozevírat.

„Evropská závislost na dovozu fosilních paliv je obrovská. Domácnosti i celé ekonomiky budou pod obrovským tlakem do té doby, než se Evropě svou závislost na dovážených fosilních palivech nepodaří snížit na úplné minimum,“ tvrdí expert Antony Froggatt z organizace Transport & Environment. Dodává, že řešením jsou z jeho pohledu obnovitelné zdroje, tepelná čerpadla, a právě i elektromobily.

Podobně to vidí i analytik Colin Walker ze skupiny Energy and Climate Intelligence. „Současná situace velice připomíná dobu po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Je zcela jasné, že Velká Británie ani Evropská unie nemá nad cenou ropy prakticky žádnou kontrolu,“ řekl Walker pro The Guardian.

Je otázkou, jak na rostoucí ceny ropy budou reagovat země v Evropě. Pokud by se opakoval scénář z roku 2022, je možné u některých států očekávat snížení spotřebních daní v případě pohonných hmot. Tehdy kvůli tomu země v Evropě jen za rok 2022 přišly na daňových výnosech o 30 miliard eur (asi 732 miliard korun). Na druhé straně však politici ulevili peněženkám spotřebitelů.

Podle britského portálu ze současné situace profitují hlavně ropné společnosti a země exportující ropu a plyn do zahraničí. Mezi ně se řadí mimo jiné i Rusko, které díky příjmům z prodeje paliv může dál financovat i válku na Ukrajině, uzavírá deník The Guardian.

