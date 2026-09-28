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Daně ve státech EU tvoří skoro polovinu ceny benzinu. Nejvíc vybírá Nizozemsko

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  19:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Téměř polovinu ceny benzinu v Evropské unii tvoří daně a další odvody. V některých zemích si už stát z každého prodaného litru bere více než jedno euro (asi 24 korun). Rozdíly mezi jednotlivými členskými státy jsou ovšem výrazné.

Průměrná cena Naturalu 95 v Evropské unii se v polovině září vyšplhala na 2,063 eura za litr, což je v přepočtu zhruba 50 korun. Jde o nejvyšší hodnotu za celou dobu, po kterou Evropská komise ceny sleduje, tedy od roku 2005. Nejdražší benzin je momentálně v Dánsku, kde litr stojí 2,564 eura, tedy přes 62 korun. Výrazně levněji se naopak tankuje na Maltě, kde litr vychází na 1,34 eura, zhruba 33 korun, píše Euronews.

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Samotné daně tvoří v průměru Evropské unie 0,976 eura z každého litru benzinu, tedy zhruba 23,50 koruny. Největší část představuje spotřební daň, k níž některé státy přidávají například uhlíkové nebo jiné poplatky. Teprve z takto navýšené ceny se následně počítá DPH. Řidiči ji proto platí i ze samotné spotřební daně.

Žebříčku dominuje Nizozemsko

Nejvíc peněz si z prodeje pohonných hmot v Evropě bere Nizozemsko, kde spotřební daň dosahuje 84,5 centu na litr. Po započtení dalších poplatků a DPH připadá státu celkem 1,270 eura. Daně tu tak tvoří přibližně 52 procent konečné ceny.

Česko ani Slovensko se mezi deset zemí s nejvyšším zdaněním benzinu nedostaly. V Česku stál litr naturalu v polovině září v průměru 1,828 eura, tedy necelých 44 korun, přičemž na daně připadalo v přepočtu zhruba dvacet korun.

Druhé je v palivově-daňovém žebříčku Dánsko, kde stát vybere z každého litru 1,230 eura. Země má současně nejdražší benzin v celé EU: natural tu stojí v průměru 2,564 eura za litr, tedy více než 62 korun. Jen samotná DPH představuje přes půl eura z každého litru.

Třetí nejvyšší daňové zatížení má Finsko. Na každý litr tam připadá 1,193 eura, tedy necelých 29 korun. Výrazně se na tom podílí také DPH ve výši 25,5 procenta. Vyšší základní sazbu má v celé Evropské unii jen Maďarsko.

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Za současným zdražováním stojí především válka s Íránem, která narušila přepravu ropy přes Hormuzský průliv. Ještě před vypuknutím konfliktu se barel ropy Brent obchodoval kolem 72 dolarů. Nyní už cena kontraktů s nejbližším termínem dodání překračuje 100 dolarů.

Dražší ropa ale není jediným důvodem. Nahoru šly také marže rafinerií, tedy rozdíl mezi cenou nakoupené ropy a tím, za kolik následně prodávají benzin a naftu. Podle propočtů Evropské centrální banky přidávaly ve třetím zářijovém týdnu k litru benzinu v eurozóně asi 17 centů, tedy přibližně čtyři koruny. U nafty to bylo dokonce 41 centů.

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