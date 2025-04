Zakladatel společnosti Virgin Atlantic varoval, že nevyzpytatelné a nepředvídatelné kroky Bílého domu podkopávají podnikání jako takové. Označil rovněž Trumpovu politiku vůči Ukrajině jako tu, která by měla svět znepokojovat nejvíce, píše deník The Guardian.

Britský miliardář prozradil, že o Ukrajině hovořil s Elonem Muskem, šéfem společností Tesla a SpaceX, který se stal významným Trumpovým poradcem. Podrobnosti však novinářům neupřesnil.

V komentářích, které pronesl před zahajovacím letem společnosti Virgin Atlantic při příležitosti zahájení letů z Londýna do saúdskoarabského hlavního města Rijádu, rovněž zmínil, že Trumpova politika od uvalení cel až po obrat postoje ve válce je hrozná pro všechny. „Upřímně si myslím, že za jeho kroky stojí poměrně malá elita lidí Myslím si, že na tom, co dělá, nenese vinu většinu Američanů,“ dodal.

Mezi komentáři, o nichž postupně informovaly deníky Telegraph, Times a Bloomberg, Branson dodal, že je smutný, stejně jako mnoho Američanů, které osobně zná. Podotkl, že Trumpova politika je pro současný byznys velmi neprůhledná. „Je to taková škoda, protože ještě před třemi měsíci šlo všechno dobře,“ řekl.

Svět bez Ameriky

Transatlantické lety jsou nejlukrativnější částí podnikání společnosti Virgin Atlantic. Podle Bransona nyní hrozí, že se USA ocitnou v izolaci. Řekl, že by mohl existovat svět, z něhož by Evropa, Austrálie, Japonsko, Korea, Vietnam, Čína v příštích letech mohli vybudovat velmoc. „Tam venku je velký trh, ze kterého by Amerika mohla vypadnout,“ uvedl Branson.

Na setkání s novináři rovněž obhajoval rozhodnutí společnosti Virgin zahájit lety právě do Rijádu navzdory tomu, že se letecká společnost dříve zasazovala o rozmanitost, která je v příkrém nesouladu s notoricky neliberálním saúdským režimem. Branson dodal, že Saúdové provedli v poslední době mnoho změn k lepšímu.

„V žádném případě to není dokonalé, ale rozhodně se to výrazně posunulo správným směrem,“ uzavřel podle The Guardianu britský podnikatel.