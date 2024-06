Za zdražování potravin až miliardové pokuty. Austrálie jde po praktikách řetězců

Australská vláda uvedla, že prosadí legislativu, která velké potravinářské řetězce přinutí dodržovat povinný kodex chování. Týká se to těch největších a nejvlivnějších podniků, včetně Woolworths a Coles Group, které mají pod kontrolou dohromady asi 65 procent trhu. Porušení kodexu by mělo za následek pokuty v rozmezí od deseti milionů australských dolarů (154 milionů korun) až do deseti procent celoročního obratu.

Analytik banky Jefferies Michael Simotas uvedl, že sankce za nedodržování kodexu mohou být až pět miliard australských dolarů (77 miliard korun) pro Woolworths a čtyři miliardy australských dolarů (téměř 62 miliard Kč) pro Coles. Analytik očekává, že tyto podniky zůstanou v centru pozornosti jak ze strany médií, tak ze strany politických komentářů.

„V sektoru supermarketů se zaměřujeme na protikonkurenční chování, aby lidé dostali u pokladny spravedlivější ceny,“ uvedl ministr financí Jim Chalmers.

Rozhodnutí nahradit zatím dobrovolný kodex povinným přichází v době, kdy krize životních nákladů a přetrvávající inflace zatížily rozpočty mnoha australských domácností. Navazuje na průzkum, který nechal zpracovat někdejší ministr Craig Emerson, zodpovědný za obchod a konkurenceschopnost.

Maloobchodní sektor se v Austrálii ocitl v centru pozornosti kvůli tomu, že podle vlády uplatňuje v posledních dvou letech postupy, kdy ceny zboží včetně čerstvého ovoce a zeleniny zákazníkům zvyšuje, ale dodavatelům včetně zemědělců už za toto odebrané zboží více neplatí. Výsledkem tedy je, že řetězcům zůstává více peněz, což je podle vlády nefér.

Navrhovaná legislativa by se vztahovala na společnosti s ročním obratem nad pět miliard australských dolarů, včetně firem Aldi a menšího hráče Metcash. Na podniky, jako je Costco či Amazon, by se tento kodex mohl v budoucnu rovněž vztahovat, a to podle toho, jak rychle porostou a jak budou rozšiřovat nabídku svých produktů.

Potravinářské řetězce za zvyšování cen kritizovala i česká vláda. Premiér Petr Fiala loni v létě řekl, že veřejnost od ministerstva zemědělství očekává pokračování v tlaku na snižování cen potravin. Fiala tehdy připustil, že ministerstvo v tom přímé kompetence nemá, ale může podle něj na celý řetězec producentů a prodejců vyvíjet tlak. Řetězce pak na podzim podle Fialova tvrzení vládu ujistily, že od začátku roku 2024 se do cen potravin promítne snížení daně z přidané hodnoty.