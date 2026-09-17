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Revolut poskytl data stovek klientů falešnému úřadu. Teď čelí vydírání

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  18:00

Sídlo společnosti Revolut v londýnské čtvrti Canary Wharf ve Velké Británii (16. července 2025) | foto: Reuters

Britská finanční technologická společnost Revolut řeší vážný bezpečnostní problém. Tentokrát za ním nestojí hackerský útok, ale podvodník vydávající se za státní instituci. Prostřednictvím falešných žádostí přiměl banku, aby mu vydala citlivé údaje o stovkách klientů. Požadavky přitom podle všeho působily jako běžná komunikace úřadů či policie.

Mezi poškozenými je také německý kryptoměnový podnikatel Felix Römer, který žije na Maltě. Revolut ho o víkendu informoval, že se podvodník dostal k jeho adrese bydliště, fotografii pasu i přehledu transakcí. Podle deníku The Wall Street Journal se únik týká zhruba 680 klientů banky.

Vzhledem k více než 80 milionům klientů Revolutu se incident týká jen malé části zákaznické základny. Závažnější je ale to, kdo mezi poškozenými je. Únik zasáhl i movité podnikatele z kryptoměnového prostředí, pro které může zveřejnění adresy spolu s finančními údaji představovat reálné bezpečnostní riziko.

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„Držet kryptoměny a současně mít veřejně dostupnou adresu je v podstatě pozvánkou k přepadení. Je to jednodušší než vykrást banku,“ uvedl pro The Wall Street Journal Felix Römer. Po úniku proto zvažuje, že zabezpečení svého domu ještě posílí.

Ukradená data slouží k vydírání

Tím ale případ neskončil. Člověk vystupující pod přezdívkou I Am Not A Villain začal část získaných údajů zveřejňovat a Revolutu vyhrožuje, že bude pokračovat, pokud mu firma nezaplatí. Konkrétní částku zatím neuvedl.

Na internetu se objevila například fotografie Römerova pasu a další osobní informace. Podnikatel potvrdil, že zveřejněné materiály jsou pravé. Pachatel zároveň ukázal část komunikace, podle níž se mohl dostat k e-mailovému účtu italského státního úřadu a jeho prostřednictvím pak posílat Revolutu falešné žádosti o vydání dat.

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Mezi poškozenými je také Mark Karpelès, bývalý šéf zkrachovalé bitcoinové burzy Mt. Gox. Podle něj měla banka podobnou žádost před předáním citlivých údajů ověřit ještě jiným způsobem. „Minimálně měli mluvit se skutečným člověkem a potvrdit si to,“ napsal na síti X. Kvůli úniku následně přijal dodatečná bezpečnostní opatření pro sebe i svou rodinu.

Pro Revolut přichází problém v citlivé době

Společnost Revolut uvedla, že se stala obětí sofistikovaného podvodu. Útočník podle banky využil skutečnou e-mailovou doménu státní instituce a jejím prostřednictvím posílal falešné žádosti o klientská data. Případem se už zabývá policie i britský úřad Information Commissioner’s Office, který dohlíží na ochranu osobních údajů.

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Incident přichází v době, kdy se Revolut rychle rozšiřuje. Firma byla nedávno oceněna na 115 miliard dolarů, tedy zhruba 2,4 bilionu korun, a stala se tak nejhodnotnějším startupem v Evropě. Zároveň se snaží výrazněji prosadit na americkém bankovním trhu, uzavírá The Wall Street Journal.

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