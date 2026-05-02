Revoluce v placení. Na Slovensku musejí obchody nově nabízet platbu online

Změna pravidel se týká širokého spektra podnikatelů, od kamenných prodejen až po sezonní provozovny. Hlavním cílem je zajistit, aby zákazník nebyl odkázán pouze na fyzické bankovky a mince.
Nová legislativa neznamená, že by si každý obchodník musel povinně pořídit platební terminál. Zákon definuje povinnost nabídnout bezhotovostní alternativu, což v praxi zahrnuje platbu kartou, bankovní převod, QR platbu nebo jiné moderní formy elektronického bankovnictví.
Fico si na Svátek práce zkusil rozvážku pečiva. Že se to celé nerozkrade, divil se
Právě QR platby mají být klíčem pro menší živnostníky. Finanční správa SR totiž k 1. květnu spustila systém notifikačních účtů, který obchodníkům umožňuje přijímat peníze bez nutnosti drahého pronájmu techniky a placení vysokých bankovních poplatků za transakce, píše server Živě.sk
QR kódy jako levnější varianta
Prezident slovenské finanční správy Jozef Kiss označil projekt za zásadní modernizaci. Podle jeho slov jsou systémy připraveny a podnikatelé i spotřebitelé dostávají do rukou bezpečný a dostupný nástroj. V praxi proces vypadá tak, že zákazník mobilním telefonem nasnímá QR kód, údaje se automaticky vyplní v jeho bankovní aplikaci a platbu potvrdí.
Obchodník následně obdrží potvrzení o úhradě v reálném čase. Do systému se již zapojily největší slovenské bankovní domy, jako jsou Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka, ČSOB a Prima banka.
Výhodou pro obchodníky je zejména fakt, že jde o výrazně levnější řešení než u platebních terminálů, kde se běžně platí za pronájem zařízení i poplatky z každé transakce.
Z dění na rodném Slovensku je mi smutno, cítil jsem i hanbu, říká ředitel divadla
Zatímco velké řetězce povinnost splňovaly už dříve, u menších provozoven je situace pestřejší. Například v regionu Orava začala některá fitness centra instalovat terminály s předstihem, zatímco menší prodejci, jako jsou stánky se zmrzlinou, sázejí právě na zmíněné QR kódy.
Navzdory novince zůstávají mince a bankovky i nadále platným platidlem a nikdo nemá zakázáno je používat. Nová pravidla pouze rozšiřují práva spotřebitele.
Ficův ministr udivil platbou za luxusní dovolenou, 300 tisíc přinesl v hotovosti
Pokud obchodník již dříve přijímal karty bez omezení, pro jeho zákazníky se nic nemění. Změnu pocítí především tam, kde dosud visely cedule informující o platbě pouze v hotovosti. Povinnost nabídnout alternativu se aktivuje při útratě nad jedno euro.