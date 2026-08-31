Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kvůli ukrajinským útokům vozí Rusko obilí přes Balt, využívá i přístavy v EU

Autor: ,
  17:54
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ruští vývozci obilí přesměrovávají dodávky k Baltskému moři, včetně přístavů v pobaltských zemích. Vedou je k tomu ukrajinské dronové útoky v Černém a v Azovském moři, kvůli kterým jsou nuceni hledat alternativní trasy.

S odkazem na analytiky a obchodníky to v pondělí uvedla agentura Reuters. Ukrajina a Rusko si vzájemně útočí na vývozní terminály a lodě s obilím, což způsobuje největší narušení obchodu v Černém moři od začátku konfliktu na Ukrajině před více než čtyřmi lety.

Rusové opět stojí fronty na benzin, Zelenskyj chce 1000 úderů denně

Rusko v poslední exportní sezoně, která skončila v červnu, vyvezlo přes přístavy v Azovském a Černém moři 46,3 milionu tun obilí. To představovalo 90 procent celkového ruského námořního vývozu obilí, vyplývá z údajů odvětví. Z ruských přístavů v Baltském moři se vyvezlo jen asi milion tun.

Podle zdroje z odvětví, který si nepřál být jmenován, dosáhly k 18. srpnu požadavky na přepravu obilí po železnici do ruských přístavů v Baltském moři pro letošní sezonu pěti milionů tun, především s dodáním v srpnu a září. Ve srovnání s tím činily požadavky pro černomořské přístavy Novorossijsk a Tuapse šest milionů tun.

Paradox v Pobaltí a lotyšská spojka

Ruští vývozci se také stále více obracejí k přístavům v pobaltských zemích, především v Lotyšsku, které je členem EU a NATO, uvedli analytici a obchodníci. Zároveň očekávají, že v září tam objem přepravy výrazně vzroste.

Navzdory napjatým vztahům mezi Ruskem a jeho pobaltskými sousedy přeprava ruského obilí přes pobaltské země pokračuje. V poslední sezoně ale klesla zhruba na jeden milion tun z 2,5 milionu tun před dvěma lety, uvedli analytici.

„Pobaltský region, severozápad, je nyní hlavním zdrojem,“ řekl šéf ruské poradenské společnosti SovEkon Andrej Sizov. „V září podle mě uvidíme prudký nárůst přepravy přes pobaltské země a přes ruské přístavy v Baltském moři,“ dodal.

Prezident Ruského obilnářského svazu Arkadij Zločevskij odhadl, že export z Ruska přes pobaltské země by v této sezoně mohl dosáhnout pěti až šesti milionů tun – případně i deseti milionů tun, pokud budou k dispozici také estonské přístavy. Svaz je lobbistickou skupinou, která zastupuje zemědělce.

Sizov ze společnosti SovEkon odhaduje potenciální vývoz přes přístavy v pobaltských zemích na 200 až 400 tisíc tun měsíčně, což je dvojnásobek jeho odhadu pro ruské baltské terminály. Celková kapacita zařízení pro manipulaci s obilím ve třech pobaltských zemích přesahuje 18 milionů tun ročně. Tato zařízení však odbavují také obilí z jiných částí Evropy.

Hon na plavidla. Ruské útoky na ukrajinské lodě s obilím sílí, vývoz se zastavil

Pobaltské země bývaly významnými vývozními branami pro ruskou ropu a hnojiva. S postupným zhoršováním vztahů se však Rusko začalo snažit rozvíjet vlastní přepravní infrastrukturu.

Když se Rusko stalo významným hráčem na světovém trhu se zemědělskými komoditami a největším vývozcem pšenice na světě, vybudovalo obilní terminály v přístavech Vysock a Usť-Luga. Obilí lze přepravovat i přes přístavy Petrohrad a Kaliningrad.

Ruské přístavy v Baltském moři mají podle odhadů celkovou kapacitu až sedm milionů tun obilí ročně. Navzdory jejich rozšíření ale není tato kapacita dostatečná k úplnému nahrazení přístavů v Azovském a Černém moři. Zločevskij z Ruského obilnářského svazu odhaduje, že všechny ostatní ruské přístavy dohromady spolu s pozemní dopravou by v nejlepším případě dokázaly odbavit jen asi polovinu zásilek, které by za běžných okolností směřovaly přes přístavy v Azovském a Černém moři.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí

Praha 19.8.2026 Smíchov City. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikající na...

Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...

Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na...

Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...

Zemřel zakladatel kurýrní služby Messenger David Voverka, bylo mu 58 let

Zakladatel české kurýrní služby David Voverka náhle zemřel v sobotu 8. srpna ve...

V sobotu 8. srpna náhle zemřel David Voverka, který v roce 1991 založil první pražskou kurýrní službu Messenger. Bylo mu 58 let. Kurýři Messengeru zásilky doručují v charakteristickém žluto-černém...

Deficit 389 miliard ekonomy zaskočil. Zřejmě zdraží hypotéky, varují

Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček na tiskové...

Vysoké zadlužování v časech hospodářského růstu Česku neprospěje, shodují se ekonomové po představení první verze rozpočtu na rok 2027. Druhý nejvyšší schodek v dějinách a následné navýšení dluhu...

Sankce tvrdě dolehly na ruský diskont Mere. Prodejny v Česku zatím žijí

Prodejna Mere v Příbrami. (20. března 2025)

Ruský diskontní řetězec Mere, který má v Česku dvanáct prodejen, čelí důsledkům evropských sankcí. Finanční analytický úřad FAÚ na konci července zmrazil podíly ruským manželům Andrejovi a Anně...

Zisky amerických firem nezvykle rychle rostou, spotřebitelská důvěra naopak

Obchodníci na newyorské burze na Wall Street v New Yorku. Akcie výrazně klesly...

Americká ekonomika vysílá v posledních týdnech zdánlivě protichůdné signály. Ačkoliv tamní spotřebitelé často mluví o vysoké inflaci a jejich důvěra v americkou ekonomiku slábne, velkým firmám se...

31. srpna 2026

Kvůli ukrajinským útokům vozí Rusko obilí přes Balt, využívá i přístavy v EU

ilustrační snímek

Ruští vývozci obilí přesměrovávají dodávky k Baltskému moři, včetně přístavů v pobaltských zemích. Vedou je k tomu ukrajinské dronové útoky v Černém a v Azovském moři, kvůli kterým jsou nuceni hledat...

31. srpna 2026  17:54

Deficit 389 miliard ekonomy zaskočil. Zřejmě zdraží hypotéky, varují

Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček na tiskové...

Vysoké zadlužování v časech hospodářského růstu Česku neprospěje, shodují se ekonomové po představení první verze rozpočtu na rok 2027. Druhý nejvyšší schodek v dějinách a následné navýšení dluhu...

31. srpna 2026  15:51

Nikdo to nebere příliš vážně. Co si o novém názvu myslí v přístavech jezera Ontario

Lidé se prohánějí na vodních skútrech po jezeře Ontario. (8. června 2026)

Změna názvu jezera Ontario je teď hlavním tématem rozhovorů v přístavech na obou březích tohoto jezera. Ani američtí, ani kanadští jachtaři celou věc však neberou příliš vážně. „Pro nás to není žádný...

31. srpna 2026  14:24

Vaginy s umělou inteligencí i falešné modřiny. Trh se sexuálními pannami zažívá boom

Premium
Sexuální pannu si můžete dokonce poskládat podle svých měřítek.

Vzhledem k tomu, že odvětví sexuálních panen roste a umělá inteligence kvapně mění nabídku nejrůznějších produktů, experti stále nedokážou odpovědět na otázku, jak s těmito pannami zákazníci...

31. srpna 2026  12:29

Kasa je prázdná. Válka vysává rozpočet, největší tlak cítí americké námořnictvo

Americký ministr obrany Pete Hegseth (18. června 2026)

Válka s Íránem začíná USA stát víc, než Pentagon původně počítal. Největší tlak nyní pociťuje americké námořnictvo, které musí kvůli bojovým operacím přesouvat peníze mezi jednotlivými částmi...

31. srpna 2026  12:06

PBS Group jmenuje Jana Havránka ředitelem pro vztahy s vládními institucemi a strategii

Jan Havránek

Vedení PBS Group jmenovalo bývalého náměstka ministra obrany Jana Havránka do funkce Chief Government and Strategy Officer. Havránek bude z Washingtonu řídit vztahy společnosti PBS Aerospace s vládou...

31. srpna 2026  11:59

Ropa po přestřelce mezi USA a Íránem zdražuje, Brent se vrátil nad devadesát dolarů

Ropná skvrna znečišťuje vodu a pobřeží na ostrově Kešm v Íránu. (13. srpna 2026)

Ceny ropy znovu rostou kvůli obnoveným vojenským úderům mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent krátce v pondělí podražila o necelá tři procenta a pohybovala se v blízkosti 90,70...

31. srpna 2026  9:47

Podvodníci lidem hodiny vymývají mozky. Oběti nám pak nevěří, říká šéf bankovních expertů

ilustrační snímek

Vykrádání sklepů je zbytečně složité, moderní zločinci spíš lidi přemluví, aby jim peníze poslali sami. Novinkou mezi podvodnými metodami je quishing neboli podvod využívající QR kódy. Kyberšmejdi...

31. srpna 2026

Stroj ušetří práci pěti zedníků. Šéf výrobce cihel o robotizaci i nedostatku bytů

Premium
Kamil Jeřábek, generální ředitel cihlářské firmy Wienerberger. (21. srpna 2026)

Vysoké úroky u hypoték, nárůst cen stavebních materiálů a práce i zdražení pozemků se po roce 2022 podepsaly na prudkém propadu výstavby rodinných domů. Právě ty představují pro společnost...

31. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Google Maps se podřídily Trumpovi. V USA už Americké jezero nahradilo Ontarijské

Americký prezident Donald Trump podepsal v Oválné pracovně Bílého domu výkonné...

Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z tohoto týdne a pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera (Lake Ontario) na...

30. srpna 2026  20:32

Místo matcha late listy moringy. Ghana chce jídlem bojovat proti kolonialismu

Organizace kromě kurzů vaření pořádá také přednášky, panelové diskuse nebo...

Africká Ghana je již řadu let výrazně ovlivněna západní kulturou, zejména v oblasti gastronomie. Přibývá proto kuchařů, kteří se tradiční africké kuchyni snaží vdechnout nový život.

30. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.