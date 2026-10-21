Rozšíření elektrárny Paks představuje nejvýznamnější jaderný projekt Rosatomu v Evropské unii. V květnu 2022 vypovědělo smlouvu s touto ruskou státní firmou Finsko. Od té doby spolu vedou právní spor.
Očekává se, že vláda premiéra Pétera Magyara, který v dubnu drtivě vyhrál parlamentní volby, učiní konečné rozhodnutí o rozšíření elektrárny Paks koncem letošního nebo začátkem příštího roku, píše agentura Reuters. Za Orbána se Maďarsko stavělo proti jakýmkoli sankcím vůči ruské jaderné energetice.
Náklady na dostavbu elektrárny Paks se původně odhadovaly na v přepočtu 303 miliard Kč. Od února, kdy se s pracemi začalo, už přesáhly v přepočtu 48 miliard korun.
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Společnost Rosatom agentuře sdělila, že v realizaci projektu pokračuje v souladu s harmonogramem dohodnutým se zákazníkem. „Od zákazníka jsme neobdrželi žádné formální oznámení o úmyslu ukončit smlouvu, ani nevidíme žádné právně podložené důvody pro takové rozhodnutí,“ napsal v e-mailu na dotaz agentury Reuters mluvčí Rosatomu.
Jaderná elektrárna Paks za běžných okolností pokrývá zhruba polovinu spotřeby elektrické energie v Maďarsku. Během léta ale její celkový výkon klesl pod 25 procent běžné kapacity. Srpnové sucho pak vedlo k téměř úplnému odstavení stávajících reaktorů elektrárny.
Rosatom se účastnil i tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Definitivně byl vyřazen v dubnu 2021 po odhalení účasti ruských tajných služeb na výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích.