Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Maďarsko zvažuje, že by elektrárnu Paks nedostavoval ruský Rosatom

Autor:
  17:40
Jaderná elektrárna Paks je jediná atomová elektrárna v Maďarsku a pokrývá téměř...

Jaderná elektrárna Paks je jediná atomová elektrárna v Maďarsku a pokrývá téměř 50 % celkové výroby elektrické energie v zemi. | foto: WIKI

Jaderná elektrárna Paks v Maďarsku, která kvůli nízké hladině Dunaje odstavila...
Prezident Miloš Zeman (třetí zprava) navštívil 16. května 2019 při své návštěvě...
Prezident Miloš Zeman (druhý zprava) navštívil 16. května 2019 při své návštěvě...
Maďarská jaderná elektrárna Paks musela kvůli extrémně nízké hladině Dunaje...
5 fotografií
Maďarsko zvažuje, že by hlavním dodavatelem pro rozšíření jaderné elektrárny Paks nebyl ruský Rosatom. Vláda věc přezkoumává a sonduje zájem jiných firem. Mimořádně nákladný a politicky citlivý projekt zadal kabinet bývalého premiéra Viktora Orbána Rosatomu v roce 2014 bez výběrového řízení.

Rozšíření elektrárny Paks představuje nejvýznamnější jaderný projekt Rosatomu v Evropské unii. V květnu 2022 vypovědělo smlouvu s touto ruskou státní firmou Finsko. Od té doby spolu vedou právní spor.

Očekává se, že vláda premiéra Pétera Magyara, který v dubnu drtivě vyhrál parlamentní volby, učiní konečné rozhodnutí o rozšíření elektrárny Paks koncem letošního nebo začátkem příštího roku, píše agentura Reuters. Za Orbána se Maďarsko stavělo proti jakýmkoli sankcím vůči ruské jaderné energetice.

Náklady na dostavbu elektrárny Paks se původně odhadovaly na v přepočtu 303 miliard Kč. Od února, kdy se s pracemi začalo, už přesáhly v přepočtu 48 miliard korun.

Maďary trápí jaderný projekt v režii Moskvy. Vycouvat však nebude snadné

Společnost Rosatom agentuře sdělila, že v realizaci projektu pokračuje v souladu s harmonogramem dohodnutým se zákazníkem. „Od zákazníka jsme neobdrželi žádné formální oznámení o úmyslu ukončit smlouvu, ani nevidíme žádné právně podložené důvody pro takové rozhodnutí,“ napsal v e-mailu na dotaz agentury Reuters mluvčí Rosatomu.

Jaderná elektrárna Paks za běžných okolností pokrývá zhruba polovinu spotřeby elektrické energie v Maďarsku. Během léta ale její celkový výkon klesl pod 25 procent běžné kapacity. Srpnové sucho pak vedlo k téměř úplnému odstavení stávajících reaktorů elektrárny.

Rosatom se účastnil i tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Definitivně byl vyřazen v dubnu 2021 po odhalení účasti ruských tajných služeb na výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

Parta rabujících výtržníků vniká do obchodu s oblečením v Paříži. (18. října...

Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na...

Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii

Demonstrace mladých lidí v Miláně přerostla ve střety s policií a rabování....

Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost...

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde

Nadzvukový letoun Concorde.

Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...

Do padelu investoři vložili miliardy. V Británii už ale první firmy krachují

NÁČINÍ. Bez toho se padel hrát nedá.

Padel zažívá nejen ve Velké Británii nebývalý rozmach. Do výstavby nových hřišť investoři ve Spojeném království vložili stovky milionů dolarů a další sportovní centra rychle přibývají. S rostoucí...

Francie neví, co ji ještě čeká. Rozpočtová krize, kvůli které se bouří, teprve začala

Radikál ve Francii přeje prezidentovi Macronovi gilotinu. Rozsáhlé sociální...

O víkendu francouzské ulice hořely a vře to dál i v parlamentu. Důvodem je vládní balíček úsporných opatření za zhruba pět desítek miliard eur, který má dostat rozpočtový deficit pod kontrolu. Škrty,...

21. října 2026

Maďarsko zvažuje, že by elektrárnu Paks nedostavoval ruský Rosatom

Jaderná elektrárna Paks je jediná atomová elektrárna v Maďarsku a pokrývá téměř...

Maďarsko zvažuje, že by hlavním dodavatelem pro rozšíření jaderné elektrárny Paks nebyl ruský Rosatom. Vláda věc přezkoumává a sonduje zájem jiných firem. Mimořádně nákladný a politicky citlivý...

21. října 2026  17:40

Majitel domu zažaloval Google za letecké snímky. U soudu v Německu vyhrál

Google v Německu prohrál soud: letecké snímky bez souhlasu jsou špehování

Část vlastníků nemovitostí nijak netěší zobrazení domů na leteckých snímcích v mapových aplikacích jako Google Maps nebo Google Earth. Majitel domu v německém Hesensku proto podal žalobu na...

21. října 2026  16:59

EET 2.0 startuje už za dva měsíce, polovina firem ale stále tápe, zjistil průzkum

ilustrační snímek

O návratu elektronické evidence tržeb už slyšelo 94 procent podnikatelů, v konkrétních povinnostech má ale jasno jen necelá polovina, ukázal průzkum společností Visa a Global Payments. Podle expertů...

21. října 2026  15:01

Staré soláry míří do Afriky. Ekologové varují před rizikem skrytého odpadu

ilustrační snímek

Použité fotovoltaické panely vyvážené do Afriky často končí jako elektroodpad, přestože jsou deklarovány jako funkční. Organizace Arnika upozorňuje na obtížnou kontrolu jejich dalšího osudu....

21. října 2026  13:26

Britská vláda schválila těžbu plynu v Severním moři, opozice je proti

ilustrační snímek

Britská vláda schválila plány na těžbu z ložiska plynu Jackdaw v Severním moři. Ministerstvo energetiky oznámilo, že k odběratelům by plyn z této lokality nacházející se asi 240 kilometrů východně od...

21. října 2026  13:17

Rockaway vsadila na vzdělávací cestování, koupila britskou Experience Education

Zakladatel a šéf Rockaway Capital Jakub Havrlant (21. října 2026)

Česká investiční skupina Rockaway Capital získala do portfolia britskou společnost Experience Education zaměřenou na vzdělávací cestování. Akvizicí Rockaway posiluje působnost na trzích západní...

21. října 2026  12:14

Extrémní počasí srazilo tržby restaurací. Rozvozům se naopak daří, říkají data

Hotelové restaurace v letošním roce zaznamenávají růst. (21. října 2026)

Extrémně teplé léto srazilo tržby českých gastro podniků. Za první tři čtvrtletí roku sice meziročně vzrostly o dvě procenta, po zohlednění pětiprocentního růstu cen však obor reálně klesl zhruba o...

21. října 2026  10:49

Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde

Nadzvukový letoun Concorde.

Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...

21. října 2026  9:55

Po roce ztrát opět na vzestupu. Podle Muska pomohlo SpaceX sloučení s Teslou

Muskovo město Starbase roste raketovým tempem. S ním ale i odpor části...

Šéf americké společnosti SpaceX Elon Musk označil za dobrý nápad možnost spojení firmy s výrobcem elektromobilů Tesla. Učinil tak krátce poté, co SpaceX oznámila, že se ve třetím čtvrtletí dostala do...

21. října 2026  6:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Další žaloba na Trumpa. Dovozcům sýrů z Kanady vadí nejnovější cla

Americký prezident Donald Trump jedná v Oválné pracovně Bílého domu se zástupci...

Americký dovozce potravin Gellert Global Group zažaloval administrativu prezidenta Donalda Trumpa kvůli nejnovějším clům na dovoz zboží z Kanady, jimiž podle firmy prezident překračuje své pravomoci....

21. října 2026  6:14

Berete nám kus historie, nebudeme ho pít. Patriot brojí proti přesunu Ostravaru do Prahy

Pivovar Ostravar ukončí výrobu v Ostravě, v historickém areálu zůstanou jen sklady.

Plánovaný konec výroby piva v ostravském Ostravaru a přesun výroby do Prahy, který před necelými dvěma týdny oznámili majitelé pivovaru, naštval ostravského patriota Dušana Marečka. Vlastníkovi...

21. října 2026  5:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×