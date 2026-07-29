Kvůli parnému létu se ve Francii zhoršilo sucho, vyčerpávají se zdroje vody a vegetace je vysušená na troud, což nejen ohrožuje úrodu po celé zemi, ale také je to živnou půdou pro vznik požárů.
Nejvíce trpí mladá vinná réva, jejíž kořeny ještě nejsou dostatečně hluboké, aby dosáhly na podzemní vlhkost. „To, co letos zažíváme, je varovný signál. Čelíme něčemu, co jsme dosud nezažili. Musíme nejen eliminovat škody, ale také se zaměřit na budoucnost,“ uvedl pro Reuters Thomas Duroux, generální ředitel Chateau Palmer.
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„Našimi prioritami jsou nyní vodní zdroje, protože bez vody už nebudeme schopni nadále vysazovat vinnou révu, a přizpůsobení našich vinic tak, aby byly odolnější vůči novým klimatickým podmínkám,“ dodal.
Některé místní vinařské úřady letos požádaly o výjimky umožňující zavlažování vzrostlých vinic, což je mimořádný krok v regionu, kde se zavlažování dlouho omezovalo pouze na mladé a křehké sazenice révy. Mnoho vinařství však nemá dostatek vody, aby mohlo celé své vinice zavlažovat, uvedl Duroux.
„Klimatická změna zatím přinesla i některé výhody včetně zralejších hroznů, plnějšího vína a v horkých letech, jako byly roky 2020, 2022 a 2025, i výjimečnou kvalitu,“ dodal Duroux.
Pokud však v nadcházejících týdnech nezaprší, réva by mohla zastavit růst, aby se ochránila, a hrozny by uschly, uvedli pěstitelé. To by ohrozilo jak výnosy, tak kvalitu, a zároveň by posunulo termín sklizně k nejčasnějšímu v historii.
Vedra nejsou jediný problém
Klimatické změny ale nejsou jedinou výzvou, před níž francouzský vinařský sektor momentálně stojí. Mnozí francouzští producenti se už řadu let potýkají s nízkými cenami způsobenými klesající spotřebou, slabší poptávkou po vývozu a nadbytkem nabídky, což některé z nich nutí prodávat víno se ztrátou.
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Krize vedla k zavedení programu kácení vinic, v jehož rámci jsou producenti odměňováni za vykořenění vinic s cílem snížit produkci a přispět k obnovení rovnováhy na trhu.
Poklesu se nevyhnula ani prestižní vína. Trh s kvalitními víny z Bordeaux ztratil za posledních pět let téměř pětinu své hodnoty, jak vyplývá z Liv-ex Bordeaux 500, burzovního indexu, který sleduje cenový vývoj pěti set nejvýznamnějších vín z oblasti Bordeaux.