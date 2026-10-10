Deborah VanTreceová, šéfkuchařka a majitelka restaurace Twisted Soul Cookhouse & Pours v Atlantě si před půl rokem všimla, že jí rychle ubývají krabičky, ve kterých si hosté nosí domů nesnězené jídlo. „Nešlo o pár soust, která zůstala na talíři. Byla to mnohdy půlka porce,“ uvedla pro americký list The New York Times.
Brzy zjistila, že za změnou často stojí rostoucí užívání preparátů na hubnutí ze skupiny GLP-1. „Hostů se vždy ptáme, proč jídlo nedojedli. Otevřeně říkají, že je to kvůli injekcím,“ zmínila.
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Změna se podle ní promítá i do objednávek. Hosté si častěji dávají jen předkrmy nebo se o hlavní jídlo dělí. Průměrná výše účtu v restauraci za posledních několik měsíců podle ní klesla o více než 25 procent. VanTreceová proto experimentuje s menšími porcemi a speciálními nabídkami.
Podobný problém řeší i další restauratéři. Majitel italské restaurace Tucci v New Yorku Dennis Turcinovic taktéž začal nabízet menší verze některých jídel. K plošnému zmenšení všech porcí ani on nepřistoupil.
„Říkal jsem si, co kdybychom těstovinová jídla trochu zmenšili? Jenže když budete účtovat víc a dávat méně, budete vypadat jako padouch, i když se jen snažíte přežít v odvětví, které má jedny z nejnižších marží vůbec,“ zmínil. Plošné zmenšení porcí by podle něj mohlo odradit hosty, kteří léky na hubnutí neužívají.
Restaurace pod sílícím tlakem
Pro restaurace představují měnící se stravovací návyky zákazníků další výzvu. Podniky už od pandemie covidu čelí výraznému růstu nákladů, upozornil americký list. Průměrné hodinové mzdy zaměstnanců i velkoobchodní ceny potravin se od začátku roku 2020 zvýšily o více než 35 procent. Podle průzkumu americké Národní asociace restaurací byla v první polovině letošního roku přibližně třetina podniků ztrátová.
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„Přizpůsobit jídelní lístky zákazníkům užívajícím léky na hubnutí a zároveň zůstat ziskový znamená, že restaurace musejí být kreativnější,“ řekl Neil Doherty, který vede oblast kulinářské strategie ve společnosti Sysco, jednom z největších dodavatelů potravin pro gastronomii.
Řešením podle něj může být častější využívání levnějších zdrojů bílkovin, které zákazníci užívající léky GLP-1 vyhledávají. Jako příklad uvádí čočku, vejce nebo cottage sýr. Restaurace také mohou kombinovat menší porce dražšího masa s levnějšími surovinami.
„Pokud provozujete restauraci zaměřenou na steaky, můžete místo osmiuncového steaku (227 g) z pravé svíčkové nabídnout čtyřuncový (113 g) steak společně s krevetami,“ zmínil Doherty. „Krevety jsou teď cenově velmi výhodné,“ dodal.
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Podle zprávy analytiků investiční banky William Blair mohou být dopady rozmachu preparátů na hubnutí nejvýraznější u řetězců rychlého občerstvení. Jejich nabídka je totiž často založená na kaloricky vydatných jídlech, jako jsou burgery nebo smažené pokrmy, které pacienti léčení přípravky GLP-1 vyhledávají méně.
Řetězce testují nové cesty
Chris Kempczinski, generální ředitel společnosti McDonald’s, minulý měsíc v rozhovoru pro The New York Times uvedl, že řetězec zatím nezaznamenal žádný důsledky nižšího zájmu zákazníků užívajících léky na hubnutí. Společnost Restaurant Brands International, která vlastní Burger King, je však letos ve svých finančních výkazech zařadila mezi rizika pro své podnikání.
Oba řetězce testují nové možnosti. McDonald’s například zkouší salát s kuřecími stripsy nebo wrap s grilovaným kuřetem. Podle Kempczinského není jisté, zda řetězec testované novinky do nabídky skutečně zařadí.
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„Výzvou je zajistit, aby byla poptávka dostatečně vysoká a aby se vyplatilo tyto položky do nabídky zařadit. Myslím, že v minulosti jsme při podobných krocích někdy udělali chybu, když jsme něco uvedli dříve, než pro to existovala dostatečná poptávka,“ uvedl Kempczinski.
Burger King pak testuje menší varianty některých jídel, například Whopper Bites. Mluvčí Burger Kingu však uvedla, že menší porce nejsou určeny speciálně zákazníkům užívajícím léky GLP-1.
Na měnící se preference zákazníků reaguje také řetězec Shake Shack. Ten koncem minulého roku představil nabídku Good Fit s jídly s vyšším obsahem bílkovin, často podávanými bez housky. Společnost se k tématu odmítla vyjádřit.
Počet uživatelů těchto přípravků je přitom už nyní značný. Podle červencového průzkumu společnosti Gallup užívá léky GLP-1 za účelem hubnutí 11 procent dospělých Američanů, tedy zhruba 30 milionů lidí.