Pandemie přetavila restaurační byznys. V hospodách chybí hosté i obsluha

Podle americké Národní asociace restaurací bude rok 2022 pro tento sektor novým normálem. Zpráva uvádí, že restaurační průmysl se pravděpodobně nikdy nevrátí do stavu před pandemií.

„Restaurace a jejich hosté se ocitli v novém normálu. Vzhledem k nově vznikajícím technologiím, měnícímu se chování spotřebitelů a jejich preferencím v oblasti stravování a mimořádným výzvám posledních dvou let je nepravděpodobné, že by se toto odvětví někdy zcela vrátilo do stavu před pandemií,“ uvedl viceprezident Národní asociace restaurací Hudson Riehle.

Asociace odhaduje, že tržby v gastronomii sice budou i nadále růst. Ovšem jen jeden ze čtyř restauratérů se domnívá, že dosáhne vyšších zisků než loni.

V letošním roce asociace předpovídá tržby ve výši 898 miliard dolarů (1,93 bilionů korun), v roce 2019 to bylo 864 miliard dolarů (1,8 bilionů korun).

Hlavními problémy provozovatelů restaurací jsou nábor a udržení zaměstnanců. Sedm z deseti restauratérů tvrdí, že nemají dostatek personálu. Plný návrat zaměstnanosti se neočekává ani letos.

Pouze pět amerických států (Idaho, Montana, Severní Dakota, Utah a Arizona) má stejný počet zaměstnanců v ubytovacích a stravovacích službách jako před pandemií. Podle statistického úřadu v prosinci 2021 v USA v těchto odvětvích chybělo více než 10,2 procenta pracovníků.

V Česku stále vyhlížejí hosty

Restaurace a hospody v Čechách kvůli vládním opatřením nejvíce trpí absencí hostů. To by se ovšem mohlo již brzy změnit. „Věříme, že zrušení covid pasů přinese návrat lidí do restaurací. Bude to určitě postupný nárůst, nicméně věříme, že přijde. Rozhodně to nebude na původní úroveň, ale postupně se situace bude lepšit,“ věří Adam Eliáš, výkonný ředitel Českého gastronomického institutu.

Podle něj se gastroprůmysl v Česku s ohledem na tržby vrátí na stejnou úroveň. Na druhou stranu ovšem nedojde k návratu ve zvycích a přístupu restauratérů.

„Doba se rychle změnila a došlo k zásadní změně přístupu restauratérů a určitě ještě nejsme u konce. V pozitivním slova smyslu pandemie přinesla zvýšení úrovně zákaznického zážitku a probíhá jisté narovnávání cen. Které také zcela jistě není u konce,“ dodává Eliáš.