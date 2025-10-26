Když si Američanka Magdalena Kalleyová prohlížela nápojové menu v michelinské restauraci Gwen v Los Angeles v Kalifornii, přemýšlela, co by se jako nápoj hodilo ke steaku za 175 dolarů (3 650 Kč), o který měla v plánu se podělit se třemi přáteli.
Zvolila nakonec neperlivou vodou Saratoga za 11 dolarů (230 Kč), která pochází z východního pobřeží USA, a následně si dala francouzskou vodu Evian. Vyzkoušela ten večer také gruzínskou perlivou vodu Borjomi za 12 dolarů (250 Kč), která byla v menu označena jako slaná a komplexní, píše web The Wall Street Journal.
Jak uvedla, slanost jí pomohla lépe rozpoznat rozdíly mezi jednotlivými vodami. „Bylo fascinující vidět, že voda s nižším obsahem minerálů se pěkně hodila k našim předkrmům,“ zmínila 38letá Američanka.
Nápojový lístek s několika různými druhy vody v restauraci Gwen nabízí láhve vody z různých koutů světa včetně Arménie, Austrálie či Nového Zélandu. Většina z nich stojí mezi 11 a 13 dolary (230 a 270 Kč). Podnik však nabízí také vodu z kohoutku za 0 dolarů. „Voda z kohoutku v Los Angeles, podávaná po sklenicích, má více rozpuštěných minerálů a elektrolytů než většina čištěných balených vod,“ uvádí menu restaurace.
Různá jídla, jiná voda
Autor lístku a someliér specializující se na vodu Martin Riese říká, že jeho restaurace na prodeji vody vydělá až 100 000 dolarů (2 083 900 Kč) ročně. „Nikdo by se nepozastavil nad tím, kdyby v baru nabízeli různé druhy vodky. Tak proč by to mělo být jinak u vody?“ ptá se.
Podle něj rozdíl mezi jednotlivými vodami obvykle spočívá v celkovém obsahu rozpuštěných pevných látek ve vodě, takzvaném TDS. To zahrnuje minerály, soli, kovy a další látky.
Voda s vysokým TDS bývá často hořká a kyselá, což z ní činí ideální doprovod k těžkým, mastným jídlům. Naopak voda s nižším TDS, která je v ústech vnímána jako suchá, se lépe hodí k lehčím pokrmům, jako jsou saláty nebo ryby.
Také „vodní sommeliér“ Cameron Smith z restaurace The Inn at Little Washington ve Virginii říká, že mnoho hostů jeho restaurace až do nynějška nemělo možnost výběru vody, kterou pijí, kromě obvyklé neperlivé, perlivé nebo kohoutkové. „Bylo by to, jako kdyby someliér nabízel hostům jen červené, bílé nebo šumivé víno. To je naprosto nedostatečné,“ zmínil.
Podle portálu The Wall Street Journal nabízí speciální menu s vodou ve Spojených státech zatím zhruba deset restaurací. Se speciálními nabídkami je možné se setkat také mimo Spojené státy, například v restauraci O Lar do Leitón v Galicii ve Španělsku, která nabízí více než 150 druhů vody ze 33 zemí. Speciální menu s různými druhy vod jsou k mání také v restauracích v Itálii, Dánsku či Velké Británii.
Ne u všech lidí se ale menu s tolika druhy vod setkává s úspěchem. „Je těžké se tomu nesmát,“ říká profesorka historie a redaktorka Jessica Hammermanová o lístku v restauraci Gwen, kde slavila výročí se svým manželem. Jak doplnila, dala přednost kohoutkové vodě a peníze raději utratila za víno, uzavírá americký portál.