Ve stále více amerických luxusních restaurací se objevují speciální menu nabízejí pestrou nabídku vody z různých koutů světa. Často nechybějí podrobně popsané chuťové vlastnosti každé z nich. Všechny pak mají i odpovídající cenovku. Someliéři tvrdí, že složení vody může ovlivnit chuť jídla, a proto je důležité vybrat tu správnou pro konkrétní pokrm, napsal americký portál The Wall Street Journal.
Speciální menu s různými druhy vod v restauraci Gwen v Los Angeles (5. října 2023) | foto: Instagram @gwenla

Když si Američanka Magdalena Kalleyová prohlížela nápojové menu v michelinské restauraci Gwen v Los Angeles v Kalifornii, přemýšlela, co by se jako nápoj hodilo ke steaku za 175 dolarů (3 650 Kč), o který měla v plánu se podělit se třemi přáteli.

Zvolila nakonec neperlivou vodou Saratoga za 11 dolarů (230 Kč), která pochází z východního pobřeží USA, a následně si dala francouzskou vodu Evian. Vyzkoušela ten večer také gruzínskou perlivou vodu Borjomi za 12 dolarů (250 Kč), která byla v menu označena jako slaná a komplexní, píše web The Wall Street Journal.

Turecko překvapuje turisty pevně připevněnými víčky láhví. Novinku řeší i místní

Jak uvedla, slanost jí pomohla lépe rozpoznat rozdíly mezi jednotlivými vodami. „Bylo fascinující vidět, že voda s nižším obsahem minerálů se pěkně hodila k našim předkrmům,“ zmínila 38letá Američanka.

Nápojový lístek s několika různými druhy vody v restauraci Gwen nabízí láhve vody z různých koutů světa včetně Arménie, Austrálie či Nového Zélandu. Většina z nich stojí mezi 11 a 13 dolary (230 a 270 Kč). Podnik však nabízí také vodu z kohoutku za 0 dolarů. „Voda z kohoutku v Los Angeles, podávaná po sklenicích, má více rozpuštěných minerálů a elektrolytů než většina čištěných balených vod,“ uvádí menu restaurace.

Různá jídla, jiná voda

Autor lístku a someliér specializující se na vodu Martin Riese říká, že jeho restaurace na prodeji vody vydělá až 100 000 dolarů (2 083 900 Kč) ročně. „Nikdo by se nepozastavil nad tím, kdyby v baru nabízeli různé druhy vodky. Tak proč by to mělo být jinak u vody?“ ptá se.

Podle něj rozdíl mezi jednotlivými vodami obvykle spočívá v celkovém obsahu rozpuštěných pevných látek ve vodě, takzvaném TDS. To zahrnuje minerály, soli, kovy a další látky.

Voda s vysokým TDS bývá často hořká a kyselá, což z ní činí ideální doprovod k těžkým, mastným jídlům. Naopak voda s nižším TDS, která je v ústech vnímána jako suchá, se lépe hodí k lehčím pokrmům, jako jsou saláty nebo ryby.

Jezero Como má nový suvenýr. Turisté si mohou koupit tamní vzduch v konzervě

Také „vodní sommeliér“ Cameron Smith z restaurace The Inn at Little Washington ve Virginii říká, že mnoho hostů jeho restaurace až do nynějška nemělo možnost výběru vody, kterou pijí, kromě obvyklé neperlivé, perlivé nebo kohoutkové. „Bylo by to, jako kdyby someliér nabízel hostům jen červené, bílé nebo šumivé víno. To je naprosto nedostatečné,“ zmínil.

Podle portálu The Wall Street Journal nabízí speciální menu s vodou ve Spojených státech zatím zhruba deset restaurací. Se speciálními nabídkami je možné se setkat také mimo Spojené státy, například v restauraci O Lar do Leitón v Galicii ve Španělsku, která nabízí více než 150 druhů vody ze 33 zemí. Speciální menu s různými druhy vod jsou k mání také v restauracích v Itálii, Dánsku či Velké Británii.

Ne u všech lidí se ale menu s tolika druhy vod setkává s úspěchem. „Je těžké se tomu nesmát,“ říká profesorka historie a redaktorka Jessica Hammermanová o lístku v restauraci Gwen, kde slavila výročí se svým manželem. Jak doplnila, dala přednost kohoutkové vodě a peníze raději utratila za víno, uzavírá americký portál.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

Otevírací doba 28. října 2025. Jaké obchody budou mít zavřeno a kde nakoupíte

V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

Konec home office narazí u zaměstnanců. Někteří se už vrátit nemohou

Premium

Zaměstnavatelé by rádi viděli své kanceláře plnější. Všímají si totiž, že práce z domu začíná mít trhliny. Lidé, kteří zůstávají doma dlouhodobě, nejsou tolik produktivní a ztrácejí sounáležitost...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

26. října 2025

Washington a Peking našly společnou řeč. Rámec obchodní dohody je na stole

Zástupci USA a Číny se v neděli dohodli na rámci americko-čínské obchodní dohody, jejíž detaily chce americký prezident Donald Trump dořešit v nadcházejících dnech při setkání se svým čínským...

26. října 2025  17:32

Továrna nám všechno otrávila. Tunisané oplakávají své kdysi krásné město

Kdysi bylo město Gábes oázovým rájem a chloubou celého Tuniska. Dnes je to ale mrtvá zónu plná nemocí a zoufalství. Důvodem je zejména místní průmyslový závod, který místo očekávané prosperity...

26. října 2025

ChatGPT může přepsat pravidla nakupování. Obchodníci se bojí a těší zároveň

ChatGPT má potenciál usnadnit život spotřebitelům, dovoluje jim totiž nakupovat v rámci chatu bez návštěvy stránek prodejce. Maloobchodníci musí být obezřetní, protože tak riskují ztrátu kontroly nad...

26. října 2025

Polsko jako nový ekonomický motor Evropy. Vystřídat může strádající Německo

Jeden z nejpůsobivějších ekonomických příběhů v Evropě píše v posledních letech Polsko. V době, kdy většina ekonomik Evropské unie strádá, se právě tamní hospodářství dere vzhůru. Jde o úspěch, který...

26. října 2025

Centrum Amazonu v Kojetíně je technická špička. Roboti práci lidem neberou

Své první distribuční centrum v Česku otevřel Amazon před deseti lety. V roce 2023 ho doplnilo druhé v Kojetíně, které dodnes patří k nejmodernějším provozům svého druhu v celé Evropě. Moderní...

26. října 2025

Po razii v továrně Hyundai Korejci i nadále sázejí na Ameriku. Nemají na výběr

Americké úřady v září zadržely a vyhostily více než 300 jihokorejských dělníků, kteří podle nich pracovali v továrně Hyundai v Georgii s nesprávným typem víz. Firma však pokračuje dál, jako by se nic...

26. října 2025

EU se pře o práva cestujících, řeší se zpoždění i kufr v ceně letenky

Spory o reformu práv cestujících v letecké dopravě proti sobě názorově postavily vrcholné instituce Evropské unie. Zatímco Evropský parlament prosazuje snazší cestu k odškodnému a příruční kufry v...

26. října 2025

Test pomerančových džusů: Známé značce se nevedlo, ač její produkt byl nejdražší

Premium

Už jen pohled na oranžový kulatý pomeranč udělá člověku radost. Natož když se rozvoní a polaská chuťové pohárky. Ale co se přihodí, když se z něj stane džus, navrch vyrobený „jen“ ze zahuštěné šťávy?

26. října 2025

Jak může být dítě terorista? Dostat se do USA je pro Kubánce stále těžší

Kubánští Američané snažící se přivést své příbuzné z ostrova do USA, narážejí na stále častější odmítnutí svých žádostí. Trumpova cestovní omezení mají čtyři měsíce po zavedení devastující důsledky...

25. října 2025

Ročně až tři tisíce tun brambor. Rodinná farma vsadila na netypické plodiny

Do škol, nemocnic nebo třeba do restaurací po celé Moravě. Ve vinařském kraji v Ivani na Brněnsku se Josef Fabičovic a jeho rodina pustili do pěstování brambor, čímž zcela vybočili ze zajetých...

25. října 2025

Brusel přidal do návrhu o odlesňování další zmatky, začne platit dřív

Evropská komise přehodnotila zářijový příslib eurokomisařky pro životní prostředí Jessiky Roswallové o ročním odložení nových povinností pro firmy spojených s vykazováním toho, že jejich činností...

25. října 2025

