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Název je klíčový. AI proměnila i pravidla pro pojmenování restaurací

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  14:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Fairmont Prague

Vybrat správné jméno pro restauraci je náročnější než kdy dřív. Označení totiž musí uspokojit jak lidi, tak internetové algoritmy. Ty totiž nakonec rozhodnou o tom, zda se podnik ve výsledku vyhledávačů objeví, či nikoli.

Když se v roce 2023 rozhodl podnikatel v gastru George Motz v New Yorku otevřít prodejnu burgerů, vymyslet jméno se mu zdálo jako primitivní úkol. Dvacet let života strávil objížděním regionů a zkoušením všech možných i nemožných hamburgerových kombinací. Nebylo proto divu, že se podnik rozhodl pojmenovat po sobě – Motzburger.

Problém ale nastal, když zjistil, že v Detroitu už existuje restaurace Motz’s Burgers. Název si proto změnil a pod ochranou známkou zaregistroval jako Hamburger America, píše agentura Bloomberg.

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„Označení už není jen odrazem podniku. Musí být chytlavé, rozpoznatelné a mělo by mít potenciál i jako značka maloobchodního produktu,“ uvedla pro agenturu Hamutal Liebermanová, advokátka zabývající se ochrannými známkami a duševním vlastnictvím. „Dále je potřeba zohlednit použití i pro případné franšízy, akcie a licenční smlouvy.“

Pro lidi i algoritmy

Otázka, co dělá jméno výjimečné, se stále více komplikuje. Podniky sází na intimitu, originalitu nebo zkrátka převezmou název adresy. Malou newyorskou restauraci Cynthia například šéfkuchařka pojmenovala po své tetě, korejský steakhouse Cote 550 získal název po adrese, na které otevřel, a londýnský bar zvolil netradiční označení 🔶🟥🔵, což se čte jako „Bar s tvary místo jména“.

„Nejpodivnější, nebo dokonce ten nejhorší nápad, často bývá ten nejlepší,“ myslí si Kriston Rucker z brandingové agentury Love & War. „Pokud je projekt úspěšný, bizarnost se stane silnou stránkou.“

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Dnes musí ale podniky splňovat ještě jednu podmínku – rozpoznatelnost. Lidé totiž doporučení hledají na internetu, kde velkou roli hrají klíčová slova. Restaurace si je proto často dávají přímo do názvu. Proč by se měl podnik jmenovat Lupe’s, když může být Lupe’s Taco and Margarita Bistro? V extrémních případech se objevují dokonce jména jako Best Sichuan and Thai Food Near Me, neboli Nejlepší sečuánské a thajské jídlo v mém okolí.

„Vzestup umělé inteligence ale dává provozům možnost vymanit se z těchto omezení,“ řekla Luiza Haceneová, která spoluzaložila platformu Malou pro digitální prezentaci restaurací. AI totiž na rozdíl od tradičního vyhledávání nezkoumá název, ale informace napříč různými zdroji.

Podle zpráv o trendech v restauračním průmyslu z roku 2026 použilo umělou inteligenci k vyhledání podniku 22 procent spotřebitelů. „Prohledává hodně pramenů, takže už není taková šance, že si splete restauraci Le Pavillon s pavilonem ve francouzské zoo,“ dodává Hacaneová. Majitelé tak podle ní budou moct opět volit názvy pro lidi a nikoli pro algoritmy.

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