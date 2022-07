Kde najdete nejlepší restauraci na světě? Na dánském fotbalovém stadionu

Druhou nejlepší restaurací světa se letos stal Central v peruánské Limě. Na třetím místě se umístila restaurace Disfrutar v Barceloně.

Specialitou vítězné restaurace Geranium je sezonní skandinávské jídlo, které se podává v osmém patře fotbalového stadionu s výhledem na park. Restaurace byla otevřena uprostřed finanční krize v roce 2010. „Všechno bylo proti nám,“ prohlásil po svém vítězství v projevu šéfkuchař Rasmus Kofoed.

Zájemci o návštěvu oceněné restaurace si musí počkat až do 11. srpna. Tým restaurace si nyní dopřává dovolenou. Letní degustační menu zde přijde na 3 200 dánských korun (v přepočtu přibližně 10 500 korun). K jídlu nabízí restaurace také několik typů vinného párování. To nejlevnější vyjde v přepočtu zhruba na 6 600 korun, nejdražší na téměř šedesát tisíc korun.

Seznam padesáti nejlepších restaurací světa World’s 50 Best organizuje a sestavuje britská společnost William Reed Business Media. Žebříček začal vycházet v roce 2002 v časopise Restaurant.

Tentokrát bez Ruska

Slavnostní vyhlášení se konalo v Londýně v přestavěné rybí tržnici Old Billingsgate. V únoru totiž World’s 50 Best oznámil, že přesouvá předávání cen z původního místa v Moskvě v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.

V letošním seznamu tak není žádná ruská restaurace, ačkoli loni byla v první třicítce hned dvě moskevská místa. William Drew, ředitel obsahu World’s 50 Best Restaurants, uvedl, že do letošního hlasování byli zahrnuti i ruští hlasující, protože samotné hlasování probíhalo ještě před válkou.

Nově může každá restaurace žebříček vyhrát pouze jednou. To se týká zejména zmíněné restaurace Noma, která toto ocenění získala už pětkrát, včetně loňského roku. Nyní figuruje v kategorii „Best of the Best“, do níž patří i Mirazur v jižní Francii, který zvítězil v roce 2019 a byl nejlepší restaurací světa po dva roky, protože v roce 2020 bylo udělování cen kvůli pandemii zrušeno.

V kategorii emeritních restaurací je také Eleven Madison Park. Nejlepší restaurací v Americe je pro letošek newyorská restaurace Atomix, kterou najdete v New Yorku. Asie, která byla pandemickými omezeními zasažena obzvlášť tvrdě, se do první dvacítky dostala s restaurací Den v Tokiu.

Druhá polovina seznamu, tedy místa v pořadí 51 až 100, byla vyhlášena už na začátku července. Mezi vítězi se na 73. místě nově objevila londýnská restaurace Kol. Další londýnská restaurace s názvem Brat, se umístila na 81. místě.

Titul „One to Watch“ získala restaurace AM par Alexandre Mazziain Marseille, která má tři michelinské hvězdy a nabízí menu inspirované africkou kuchyní. Speciální cenu „Champions of Change“ získaly zakladatelky #CookforUkraine Olia Hercules a Alissa Timoshkina.