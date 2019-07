Rozdejte „řepné dluhopisy“. Pomohou zdraví lidí i planety, říká komise

Počet modelů elektrických aut dostupných spotřebitelům v Evropě by se měl do roku 2021 více než ztrojnásobit na 214 z...

Na vlně nostalgie. Seriál Stranger Things je pro firmy reklamní zlatý důl

Když v polovině 80. let společnost Coca-cola uvedla na trh nápoj New Coke, skončilo to kvůli nezájmu zákazníků fiaskem....