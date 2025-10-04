Renault se chystá zrušit 3000 pracovních míst, hledá další snižování nákladů

Snížení počtu pracovníků by se podle zdroje serveru L’Informe mělo uskutečnit prostřednictvím dobrovolných odchodů. Renault dnes podle agentury Reuters potvrdil, že zvažuje snižování nákladů. Dodal však, že žádné rozhodnutí zatím nepadlo.
„Vzhledem k nejistotám na automobilovém trhu a extrémně konkurenčnímu prostředí potvrzujeme, že zvažujeme způsoby, jak zjednodušit své aktivity a optimalizovat fixní náklady,“ uvedl tiskový odbor automobilky.
Společnost Renault koncem července oznámila, že její čistý zisk bez zahrnutí rozsáhlých odpisů souvisejících s japonským partnerem Nissan se v letošním prvním pololetí meziročně propadl o více než dvě třetiny na 461 milionů eur (zhruba 11 miliard Kč). Za poklesem stály mimo jiné vysoké náklady související s přechodem k elektromobilům.
Nový šéf Renaultu svěřil vedení Dacie manažerce od Mercedesu, velí směr elektro
Z čela automobilky Renault se v červnu rozhodl odejít její dlouholetý výkonný ředitel Luca de Meo. Na jeho místo firma v červenci jmenovala Françoise Provosta, který dříve řídil její nákupní aktivity.