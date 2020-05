Renault je na pokraji zániku, jiné automobilky propouštějí tisíce lidí

„Ano, Renault by mohl přestat existovat,“ řekl Le Maire rozhlasové stanici Europe 1. Dodal nicméně, že předseda správní rady automobilky Jean-Dominique Senard tvrdě pracuje na novém strategickém plánu a má podporu francouzské vlády.

V rozhovoru s listem Le Figaro však ministr uvedl, že ještě neschválil plánovanou půjčku pro Renault v objemu pěti miliard eur (136 miliard Kč). Dodal, že diskuse o této půjčce pokračují.

Renault by měl podle ministra ve Francii zachovat co nejvíce pracovních míst, zároveň by však měl zajistit, že zůstane konkurenceschopný. Automobilka podle svých internetových stránek zaměstnává po celém světě zhruba 180 tisíc lidí, z toho více než čtvrtinu ve Francii.

Ve své slovinské divizi Revoz plánuje Renault zrušit 400 z celkem 3 200 pracovních míst, oznámil Revoz v úterý. Firma vyrábí modely Clio, Twingo a elektrický Smart Forfour. Revoz kvůli koronavirové epidemii přerušil výrobu v polovině března, celkem na šest týdnů. Místo dosavadního třísměnného provozu obnoví Revoz výrobu pouze na dvě směny.



Nissan chce propustit 20 tisíc lidí

Renault je dlouholetým partnerem japonské automobilky Nissan Motor. Ta podle páteční zprávy japonské agentury Kjódó zvažuje, že v důsledku koronavirové krize zruší více než 20 tisíc pracovních míst. To odpovídá asi 15 procentům její celkové pracovní síly.

Nissan podle zdrojů uvažuje o snížení počtu pracovních míst v Evropě a v některých rozvíjejících se zemích. Chystané propouštění je součástí restrukturalizačního plánu, kterým firma reaguje na pokles prodeje právě v důsledku koronavirové krize.

Japonská automobilka koncem dubna oznámila, že její celosvětové prodeje se v březnu meziročně propadly o téměř 43 procent na 315 194 vozů. V Evropě zaznamenal Nissan pokles prodeje o více než polovinu na 37 376 vozů.