Robot ruce do záchodu zatím nestrčí. Mladí se kvůli obavám vracejí k řemeslům

  16:00
Umělá inteligence mění trh práce a v některých případech pozice dokonce nahrazuje. Mladí lidé ve Velké Británii proto začínají sázet na jistější profese a vracejí se k řemeslům. Podle statistik se zvýšil zájem o učební obory i obecně o potenciál, který takové dovednosti mohou umožňovat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek

Když se Maryna Jarošenková rozhodovala o svém budoucím povolání, věděla, že do kanceláře nezamíří. Právě korporátní pozice jsou totiž z hlediska nahrazení AI jedny z nejohroženějších. Jako stále více mladých si proto i ona nakonec zvolila řemeslo. „Je to něco, co umělá inteligence jen tak nenahradí,“ řekla Reuters osmnáctiletá studentka, která se momentálně učí na instalatérku na City of Westminster College v Londýně.

Podle posledních průzkumů očekává jeden ze šesti zaměstnavatelů ve Velké Británii, že bude kvůli umělé inteligenci v následujícím roce snižovat počet zaměstnanců.

Zaměstnanci vědí, že jim práci AI ovlivní. Někteří se bojí, že o místo přijdou

„AI je užitečný nástroj, ale myslím si, že nenahradí fyzicky náročná řemesla, elektrikáře, tesaře, svářeče anebo právě instalatéry,“ myslí si studentka.

City of Westminster College, jež by se dala přirovnat k tuzemské vyšší odborné škole, zaznamenala za poslední tři roky nárůst přihlášek na obory strojírenství nebo stavebnictví o 9,6 procent. Ředitel instituce Stephen Davis to částečně připisuje právě rozvoji umělé inteligence. Dalším faktorem je podle něj i obava z finanční náročnosti vysokoškolského studia.

To ukazují i další statistická data, podle kterých se počet studentů zapsaných na britské univerzity v akademickém roce 2023/24 snížil o 1,1 procenta. Jde tak o vůbec první meziroční pokles za téměř deset let.

„Mezi mladými panuje obava, že jejich práce nahradí stroje,“ říká Bouke Klein Teeselink z King’s College v Londýně. Podle něj navíc snižování pracovních míst postihuje především nižší pozice, což ztěžuje nastartování kariéry.

Lepší plat než s diplomem

„Zaznamenáváme silný nárůst zájmu řemesla,“ přidává se ředitelka Capital City College Angela Joyceová. To podle ní dokazuje, že stále více lidí si uvědomuje, že tento typ vzdělání jim může nabídnout lepší platové možnosti než absolventům univerzit.

Podle britského statistického úřadu vydělávají například instalatéři v průměru 37 881 liber (1 050 599 korun) ročně a kvalifikovaní stavaři kolem 35 764 liber (991 885 korun). Průměrná mzda se v zemi sice pohybuje okolo 39 000 liber (1 081 633 korun) ročně, ale řemesla nabízejí větší příležitost k podnikání, takže se výdělečný potenciál ještě zvyšuje.

Studie: Jaké profese připraví AI o práci a které ovlivní. Dotkne se to i vás?

Dalším důvodem, proč si Jarošenková tento obor vybrala, je stárnutí současné pracovní síly. Poptávka po kvalifikovaných řemeslnících ale stále roste.

„Než roboti nahradí instalatéry, bude to ještě nějakou dobu trvat, protože je to složitá práce,“ tvrdí Teeselink. „Instalatéři prostě někdy musí strčit ruce do záchoda a já jsem ještě nepotkal robota, který by to dokázal,“ uzavírá ředitel City of Westminster College Stephen Davis.

