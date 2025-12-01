Rekordní cena stříbra. Od ledna vzrostla o více než 90 procent

„Stříbro letos od začátku roku zažívá historický růst a potvrzuje svou pozici nejdynamičtějšího drahého kovu,“ sdělil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Stříbro se čím dál více využívá v technologiích, například při výrobě elektromobilů, solárních panelů či komponentů pro umělou inteligenci (AI). Jeho průmyslové využití roste rychleji než produkce.
Zatímco cena stříbra od ledna vzrostla o 94 procent, zlato přidalo 62 procent, platina 82 procent a palladium 62 procent. „Kromě několika akciových titulů tak letos svým výkonem stříbro válcuje prakticky všechna aktiva. Žádný akciový index, žádná větší kryptoměna ani žádná komodita se stříbru nerovnají,“ dodal Lajsek.
Těžba stříbra klesá zejména v Latinské Americe a sklady v Londýně i Šanghaji vykazují rekordně nízké zásoby. „Nedostatek fyzického kovu tlačí cenu nahoru a vytváří napjatý trh, kde jsou transakce často komplikované,“ uvedl Lajsek.
Vliv podle analytiků má také očekávané snížení úrokových sazeb na příštím měnovém zasedání americké centrální banky (Fed). Trh nyní začíná opět počítat se snížením sazeb Fedu v prosinci. Očekává se, že nový šéf Fedu bude spíše zastávat uvolněnou měnovou politiku, což podporuje investiční poptávku po zlatě, řekl agentuře Reuters analytik švýcarské banky UBS Giovanni Staunovo s tím, že z tohoto faktoru těží i stříbro.
Média se při růstu cen zaměřují spíše na zlato vzhledem k jeho historické roli jako uchovatele hodnoty a jeho atraktivitě jako šperku, připomněl už dříve komentátor agentury Reuters Clyde Russell. Růst ceny zlata pohání nákupy centrálních bank a silný zájem investorů o fondy obchodované na burze (ETF) i o zlaté cihly a mince. Stříbro ze zájmu také těží, ale přesvědčivějším argumentem pro růst jeho ceny je rostoucí průmyslová poptávka a omezené možnosti zvýšení těžby, dodal Russell.