Nigerijská kuchařka překonala světový rekord ve vaření největšího hrnce rýže jollof. Obří hrnec se v jednu chvíli dokonce rozbil, když ho zvedal jeřáb, aby mohl být zvážen. Jedna strana se prohnula a podpěrné nohy povolily, jídlo se však nevylilo.
Guinness World Records v pondělí potvrdil úspěch v podobě největší porce jollof rýže, kterého dosáhla slavná kuchařka Hilda Baciová.
„Vyžadovalo to devět hodin ohně, vášně a týmové práce,“ řekla šéfkuchařka po celodenním vaření a servírování, které zahrnovalo i chvíle velkého dramatu, když se obrovský dodatečně upravený hrnec při vážení zřítil pod jeřáb.
Guinness World Records na svém oficiálním účtu na X uvedl, že Baciová překonal požadovaných 4700 kilogramů rýže.
Baciová, která v roce 2023 krátce držela světový rekord v nejdelším kuchařském maratonu, minulý pátek připravila hrnec s 8 780 kilogramy jollof rýže.
Její předešlá kuchařská výzva z roku 2023, která trvala 93 hodin a 11 minut, byla o rok později v knihách rekordů překonána irským šéfkuchařem Alanem Fisherem.
Odstartovala však řadu pokusů o uznání Guinnessových rekordů, protože mnoho mladých Západoafričanů využilo touhu po celosvětovém uznání, mimo jiné i výzvy na nejdelší čtení knihy, nejdelší skákání přes švihadlo a nejdelší řeč.
Jollof je oblíbená západoafrická pochoutka z rýže vařené v pepřové omáčce. Jde o základní jídlo v celém regionu.
Tradice pokrmu jollof sahá až k starověké říši Wolof, první africké společnosti, která v 15. století navázala obchodní vztahy s evropskými mocnostmi.
Ingredience z Nového světa – rajčata, papriky a chilli papričky – se kombinovaly s místními kořeními, jako jsou zrna selimu a rýže. Později Portugalci přivezli z Indie koření kari.
Hora rýže pak byla rozdána stovkám přihlížejících, kteří přišli kuchaře povzbudit na luxusní Victoria Island.
