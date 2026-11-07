Reklamní průmysl našel lék na AI: Jsou to tužky, plastelína a stop-motion animace

Značka Prada minulý týden představila vánoční kampaň v podobě fantaskní kombinace živé akce a animace s ručně kreslenými ilustracemi umělců z masa a kostí. Podle módní firmy dílo nazvané Drawing Prada stírá hranice mezi realitou a fantazií a proměňuje sváteční příběh značky v sérii fantaskních, ručně ilustrovaných světů, které evokují kouzlo klasického hollywoodského filmu a dětských pohádkových knížek.
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Reklamní kampaň pro módní značku vznikla pod vedením Johna Pomeroye, bývalého zaměstnance společnosti Disney, jehož desetiletí trvající kariéra pomohla utvářet některé z nejznámějších animovaných filmů ve studiích, jako je Disney. Pomeroy do nejslavnějšího studia nastoupil v roce 1973 a podílel se na vzniku filmů jako Medvídek Pú, Pocahontas anebo Planeta pokladů.
Pomocí jemných linií a živých postav vytvořil pro Pradu snovou zimní scénu, která jako by vypadla z klasického animovaného filmu. Cíl? Legendární animátor studia Disney se pokusil oživit vzpomínky na dětství. Podmínka? Za žádných okolností nesvěřit práci umělé inteligenci a ukázat divákům, jak pracnou cestou takové dílo vzniká.
Zpátky ke kořenům
Umělá inteligence převrátila reklamní průmysl naruby. Na agentury i produkční společnosti se v současné době vyvíjí značný tlak, aby s její pomocí snižovaly ceny, restrukturalizovaly provoz a propouštěly zaměstnance. Při snaze o zefektivnění pomocí AI se však objevil překvapivý vítěz: studia, která se specializují na náročnou ruční výrobu reklam, píše portál The Wall Street Journal.
Filmaři tvrdí, že odpor vůči dílům generovaným umělou inteligencí, ať už jde o velké reklamní kampaně nebo stránky místního prodejce matchy, pohání rostoucí poptávku po technikách vyžadujících vysokou míru ruční práce, jako je plastelínová animace anebo ručně kreslená tvorba.
Součástí tohoto boomu jsou i dvě nové vánoční kampaně, které se nedávno objevily v éteru: reklama kosmetické značky e.l.f. Beauty s loutkami, které mají na sobě skutečný make-up, a stop-motion spot značky Levi’s inspirovaný hororovými filmy a reklamou této značky z roku 1995 s názvem Clayman.
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Společnost Apple, která se v roce 2024 omluvila poté, co na internetu sklidila ostrou kritiku za reklamu zobrazující stroj drtící hudební nástroje a další „old school“ zařízení letos využila sklářské práce a praktické efekty k vytvoření nového loga Apple TV, stop-motion k propagaci svého produktu Games, výšivky k upoutání pozornosti na svou Home Collection anebo dynamiku tekutin k vytvoření nové vizuální identity pro Apple Music.
„Celý minulý rok jsme měli plný diář,“ říká Shel Raschová, spoluzakladatelka studia Stunt Puppet Pictures se sídlem v Oregonu, které se specializuje na stop-motion animaci.
Podle ní a spoluzakladatele společnosti a manžela Justina Rasche, kteří nedávno spolupracovali s londýnským animačním studiem Blinkink na reklamě pro Mac Mini od Apple vytvořené technikou claymation, se společnost dostala ze situace, kdy v posledních pěti letech přijímala téměř každou zakázku na reklamu, do momentu, kdy najednou musí práci odmítat.
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Podle výkonného producenta Barta Yatese zaznamenalo studio Blinkink podobný nárůst v oblasti ručně vyráběných reklam. „Reklamy a v menší míře i hudební videoklipy rozhodně udržují naši společnost nad vodou,“ říká. Financování celovečerních projektů podle něj naopak klesá.
Cami Kwanová, ředitelka studia stop-motion animace Apartment D Films se sídlem v Burbanku v Kalifornii, které vytvořilo animaci pro letošní vánoční reklamu značky e.l.f., odhaduje, že počet nových objednávek se za poslední dva roky zdvojnásobil. Kampaň značky e.l.f. nebyla koncipována jako reakce na umělou inteligenci. „Značka hledala něco vizuálně jedinečného v době, kdy je obrazový materiál s umělou inteligencí všudypřítomný,“ uvedla marketingová ředitelka Oshiya Savurová. Hlavním principem bylo podle ní vyvolat pocit nostalgie a připomenout divákům starý dobrý analogový svět. „Prostě jsme chtěli, abyste něco pocítili,“ říká.
Skepse vůči umělé inteligenci
Investice do ruční výroby navazuje na prohlášení některých značek v reklamách, že nevyužívají umělou inteligenci. Navzdory rozšíření chatbotů a asistentů se Američané obecně v uplynulém roce stali vůči umělé inteligenci obecně skeptičtějšími. Podle průzkumu společností Gallup a Bentley University se podíl těch, kteří se domnívají, že tato technologie přináší více škody než užitku, zvýšil z 31 procent v roce 2025 na 39 procent v roce 2026.
„Lidé mají vrozenou tendenci oceňovat vynaložené úsilí,“ říká k trendu Greg Hahn, spoluzakladatel a kreativní ředitel reklamní agentury Mischief. Zejména pokud jde o stop-motion animaci, spotřebitelé si podle něj uvědomují, jak je to pracné, jak musí být každý snímek individuálně promyšlený. „A to se stalo opravdu cenným ve světě, kde stačí zadat dva prompty a dostanete výsledek, který vypadá v pořádku.“
Vzhledem k tomu, že umělá inteligence je dnes natolik výkonná, že dokáže napodobit i ručně vytvořené styly animátorů, zveřejnily značky jako e.l.f., Prada a Apple současně videa zachycující zákulisí tvorby svých reklam. Videoklip ze zákulisí tvorby reklamy na Mac Mini od Applu, vytvořený technikou claymation, zaznamenal na Instagramu více než 197 milionů zhlédnutí.
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Někteří členové tvůrčí komunity však tuto praxi nazývají signalizací úsilí nebo, poněkud posměšněji, procesním pornem. Mezi animátory navíc panují obavy, že umělá inteligence dokáže i zfalšovat vida typu „making of“. Jeden příspěvek na Instagramu ukazuje filmový štáb, jak natáčí obří vlnu, která smete maketu města, s popiskem: „Žádné CGI. Žádné kompozice. Jen ručně postavená miniatura Miami a obří vlna.“ Video si ho zhlédlo téměř 900 milionů lidí. Později se ukázalo, že vzniklo výhradně pomocí umělé inteligence.
Někteří jsou přesto optimističtí a novému trendu věří. „Jako umělec si s tím nedělám starosti, protože takový prostě jsem,“ říká Justin Rasch, spoluzakladatel společnosti Stunt Puppet Pictures. „Budu v tom pokračovat, ať se stane cokoli, a myslím si, že až lidem hrábne z toho, jak konzumují všechny ty sladké výplody umělé inteligence, přijdou nakonec hledat něco lidského,“ uzavírá podle amerického portálu.