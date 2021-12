Reklama s očkovaným Santou vzbudila vášně, přišlo na ni tisíce stížností

Reklama nese název This Christmas, Nothing’s Stopping Us, tedy v překladu Tyto Vánoce nás nic nezastaví, ve které si lidé užívají svátečního období. Zhruba v polovině 90sekundového spotu se však objeví televizní moderátorka s informací, že „Santa by mohl být v karanténě.“

Následně se v reklamě ukáže Santa, který se prokazuje očkovacím průkazem celnímu úředníkovi na hraniční kontrole, a může tak vstoupit bez omezení do země.

Právě tento úsek se mnohým britským občanům nelíbil, ASA obdržela 5009 stížnosti z řad veřejnosti. Ti se domnívají, že scéna je diskriminační a propaguje nutnost být naočkovaný. Kromě oficiálních stížností reklama vzbudila vášně i na sociálních sítích.

Reklama je v pořádku

Britská rada pro reklamu však žádné pochybení ze strany britského maloobchodního řetězce neshledala. „Po pečlivém posouzení pěti tisíc stížností, které jsme obdrželi ohledně vánoční reklamní kampaně Tesca, jsme dospěli k závěru, že naše pravidla neporušuje, neexistují tedy žádné důvody pro podnikání dalších kroků,“ uvedl mluvčí ASA pro deník The Guardian.

Jak doplnil, Santa prokazující se očkovacím průkazem pravděpodobně zobrazuje ukázku toho, s jakými mezinárodními cestovními pravidly se letos lidé setkali.

„Ačkoliv chápeme, že někteří lidé nesouhlasí s očkováním a reklama jim může připadat nevkusná, dospěli jsme k závěru, že je nepravděpodobné, že je reklama nezodpovědná nebo někoho uráží,“ řekl mluvčí ASA.

Vánoční kampaň Tesca se tak umístila na druhém místě, co se počtu stížností týče. Na první příčce se drží reklama společnosti Paddy Power z roku 2014. Lidé si tehdy mohli vsadit na výsledek soudního procesu tělesně postiženého atleta Oscara Pistoriuse, který zavraždil svou přítelkyni. Společnost tehdy nabízela „peníze zpět, pokud odejde od soudu [bude zproštěn obžaloby, pozn. red.]“. Britská rada pro reklamu v té době obdržela 5 525 stížností.