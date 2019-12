Zájem o televizní reklamu strmě klesá. Mohou za to technologické firmy

Tradiční televize v posledních letech ztrácí své diváky, protože ti upřednostňují online služby, jako je Netflix nebo YouTube. Podle výzkumné společnosti Magna Global, která zveřejnila data jako součást zprávy o globálním podnikání v reklamním průmyslu, vedla menší sledovanost k nižším výdělkům.

K největšímu poklesu došlo ve Spojených státech, které jsou největším mediálním trhem na světě. Poté, co mediální giganti Walt Disney a AT&T spustili své vlastní streamingové služby, dalo by se spíše očekávat, že trh v USA bude i nadále posilovat. K poklesu v USA ale pomohla Evropa, kde se sledovanost strmě propadla. To ještě více podpořilo stejný trend v USA, Číně i Austrálii. Napsala o tom agentura Bloomberg.

I přesto všechno celkové příjmy televizím již desátý rok v řadě rostou. Zásluhu na tom má především prodej digitálního obsahu, který vzrostl o 15 %.

Televize je stále považována za užitečné médium, obzvláště pro ty obchodníky, kteří potřebují oslovit velké živé publikum. Naopak technologické společnosti vynikají tím, že umožňují inzerentům cílit na jednotlivce, kteří třeba hledají svetr na Googlu, film na Facebooku nebo elektroniku na Amazonu.

Podle autora reportu Vincenta Letanga klesá počet takzvaných lineárních televizních diváků v USA, Austrálii a Číně již několik let o 10 %. Evropské televizní kanály utrpěly pokles diváků ve věku mezi 18 až 49 lety o 7 až 8 %, což je horší pokles než v loňském roce (5 %).

Celosvětový pokles

„Téměř všude teď počet lineárních televizních diváků klesá jednocifernými nebo i dvoucifernými čísly,“ řekl v rozhovoru Letang. Podle něj jsou na vině streamovací služby, které se v Evropě rozšířily o několik let později než v USA a také zpomalení ekonomik v regionu.

Jak uvedl server My Broad Band, prodej televizních reklam v USA znovu začne růst v roce 2020 díky letním olympijským hrám a prezidentským volbám. Bude to ale jen dočasný jev.

Televizní průmysl není v jediný, který poklesem tržeb z reklamy trpí. Technologické společnosti Google a Facebook v posledních letech odklonily reklamní dolary také od tištěných médií a rozhlasu. Online společnosti získaly v roce 2019 poprvé více než polovinu z globálního prodeje reklamy, což představuje 306 miliard dolarů z celkových 595 miliard dolarů.

Prodej rozhlasové reklamy se v roce 2019 stabilizoval, zatímco kategorie outdoorové reklamy (billboardy) byly jediným tradičním médiem, které skutečně rostlo. To je částečně způsobeno technologickými společnostmi, které se propagují prostřednictvím billboardů. Mezi 20 největších outdoorových inzerentů patří například Facebook, Apple, Amazon, Netflix nebo Google.