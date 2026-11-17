Místo velkých kampaní zaměřených na budování značky automobilky v USA stále častěji propagují slevy a konkrétní nabídky místních prodejců. Automobilky do nich začasta zapojovaly i známé osobnosti. Trendy se ale mění a více než dřív se i šetří, píše The Wall Street Journal.
Úbytek automobilových reklam v amerických televizích je patrný například při zápasech amerického fotbalu. Podle společnosti iSpot jich televize během prvního týdne letošní sezony NFL odvysílaly 107 při 15 utkáních. Ještě před třemi lety to bylo 158 reklam během 16 zápasů.
Podobně se situace změnila i při Super Bowlu, kde automobilky rovněž dříve a pravidelně utrácely miliony za drahé reklamní spoty. Ještě před deseti lety jich diváci viděli běžně deset i více. Při posledním finále to ale byly už jen čtyři.
Podle společnosti Guideline letos automobilky poprvé utratí za reklamu méně než desetinu všech reklamních výdajů v USA. Ještě před deseti lety jejich podíl přitom dosahoval na 13 procent. A to přesto, že se letos konaly velké sportovní akce. Mezi ně patří třeba i zimní olympijské hry a mistrovství světa ve fotbale.
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„Výdaje na reklamu dál rostou a řada značek ráda zaplnila prostor, který automobilky v televizích uvolnily,“ uvedl pro The Wall Street Journal analytik Sean Wright. Podle něj automobilky nahradily farmaceutické firmy anebo sázkové společnosti.
Cla i nejistota na trhu
Automobilky se více než jiná odvětví potýkají s rostoucími náklady a nejistotou na trhu. Hospodaření jim komplikují cla, prodejům zase vyšší úrokové sazby a dražší benzin. Někteří výrobci navíc kvůli slabšímu zájmu zákazníků zrušili připravované elektromobily. Firmy proto nyní pečlivěji zvažují, kolik peněz do reklamy vloží a zda jim taková investice skutečně pomůže zvýšit prodeje.
Loni automobilky snížily výdaje na reklamu u velkých amerických televizních stanic o 11 procent. U kabelových televizí dokonce téměř o pětinu. Část peněz přesouvají hlavně na internetové a streamovací platformy, kde mohou lépe určit, komu se jejich reklamy zobrazí.
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Ve druhém čtvrtletí roku 2025 utratily automobilky za reklamu na těchto platformách poprvé více než v klasické televizi. A tento trend pokračuje i letos. Kupříkladu Honda začala více inzerovat na americké službě Peacock, která vysílá mimo jiné zápasy anglické fotbalové Premier League.
Místo nových modelů raději slevy
Mění se i to, co automobilky v reklamách nabízejí. Dříve se snažily především představit novou značku či model. Dnes se více zaměřují na slevy, výhodnější financování nebo sezonní akce. Podíl těchto reklam na výdajích automobilek v klasických televizích vzrostl z 20 procent v roce 2023 na téměř 40 procent za prvních osm měsíců letošního roku.
Podle deníku The Wall Street Journal volí tuto cestu Honda nebo Volkswagen, výhodou těchto reklam je i nižší cena. Automobilky už nemusí natáčet drahé spoty s herci nebo známými osobnostmi. Často stačí ukázat samotné auto a jeho cenu.
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Kupříkladu Honda připravuje pro svou značku Acura společnou reklamu pro celé Spojené státy, kterou si však jednotlivé autosalony v USA mohou upravit podle svých potřeb, uzavírá The Wall Street Journal.